с чего всё началось

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.

Авто Подвели итоги полугодия для вторичного авторынка Специально для издания speedme.ru эксперты «Авито Авто» проанализировали главные тренды на рынке подержанных автомобилей за I полугодие 2020 года.

Политика МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне. 84

Футбол Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.

Происшествия Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка "Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении. 59

Технологии Предпоследний звонок: через пять лет операторов заменят роботы Роботы наступают Международный IT-проект в области машинного обучения Neuro.net провел исследование среди российских работников колл-центров и руководителей подразделений.

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 28

Единоборства Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова «Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.

Экономика Украине предрекли пандемическое вымирание экономики Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред». 1

Происшествия Вести. Дежурная часть. Как Фургал становился «невидимкой» На этой неделе стали известны фамилии силовиков, которые предположительно помогали бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу долгое время оставаться безнаказанным. 2

Армия и оружие Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA. 20

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 65

Игры Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой. 549

Общество В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.