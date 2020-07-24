Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.
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с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру07:35
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Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Футбол
«Азмун аккуратненько так на меня смотрел». Большое интервью Дзюбы — о голе «Спартаку», финале с «Химками» и главной проблеме РПЛ
Артём Дзюба / Фото: © РИА Новости / Анна Фиаловская — С Азмуном на двоих вы забили 34 гола.
Матч ТВ вчера в 06:35
Политика
Взбунтовавшийся уральский игумен рассказал о приходе Антихриста под видом «двойника Путина»
В своём последнем видео Сергий рассказывает удивительные страшилки про «двойников Путина».
Rusvesna.su 14:30
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Авто
Подвели итоги полугодия для вторичного авторынка
Специально для издания speedme.ru эксперты «Авито Авто» проанализировали главные тренды на рынке подержанных автомобилей за I полугодие 2020 года.
SpeedMe 02:02
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM 10:04
Автоспорт
«Формула-1» отменила гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде
iReactor вчера в 10:32
Армия и оружие
«Ноль анализа». Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления польского эксперта о возможности применения Россией военной силы.
РИА Новости 11:47
Футбол
Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки
Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса 12:44
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Технологии
Предпоследний звонок: через пять лет операторов заменят роботы
Роботы наступают Международный IT-проект в области машинного обучения Neuro.net провел исследование среди российских работников колл-центров и руководителей подразделений.
Известия 17:01
Происшествия
Станция метро «Новокузнецкая» в Москве заработала штатно
Станция московского метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии возобновила работу в обычном режиме.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Армия и оружие
Главный военно-морской парад состоится сегодня в Петербурге
Напомним, президент России Владимир Путин своим указом установил проведение Главного военно-морского парада в Петербурге три года назад.
Эхо Москвы 17:05
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Экономика
Украине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия 16:00
Общество
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
Происшествия
Вести. Дежурная часть. Как Фургал становился «невидимкой»
На этой неделе стали известны фамилии силовиков, которые предположительно помогали бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу долгое время оставаться безнаказанным.
Вести.Ru 12:10
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости 20:07
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело вчера в 08:07
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv вчера в 08:16
Игры
Студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом году GSC выпустит S.T.A.L.K.E.R 2. Из трейлера можно понять, что вторая часть сохранила в себе локации первой, например место, где у костра сидят люди с гитарой.
iReactor 23 июля в 17:29
Общество
В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Политика
Выборгский завод перешел на гособоронзаказ
Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заложил сторожевой корабль для ФСБ, соответствующая церемония прошла на верфи.
Коммерсантъ 07:27