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РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.
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Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Газета.Ru вчера в 16:03
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия
Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым
Пропавший в подмосковном лесу Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым.
Lenta.ru 04:19
Происшествия
Бронемашина затонула в Керченском проливе
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года.
Lenta.ru 04:14
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет 22 июля в 17:51
Политика
Джонсон поручил военным подготовиться к четырем зимним бедствиям
Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных подготовиться к четырем угрожающим стране бедствиям, пишет 23 июля Daily Mail.
Известия 23 июля в 20:10
Игры
Хоррор-боевик Succubus получил бесплатную демоверсию
Игромания.ру 03:24
Гаджеты
Huawei, OPPO и Xiaomi выпустят смартфоны с процессором Dimensity 720
Компания MediaTek сообщила, какие производители раньше всех выпустят смартфоны на базе нового процессора Dimensity 720.
Деловое.ТВ вчера в 09:51
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Здоровье
В CDC рассказали о последствиях COVID-19 для молодых людей
По заключению экспертов, даже молодым, ранее здоровым людям могут потребоваться недели, чтобы полностью выздороветь от легкой формы COVID-19, причем около пятой части пациентов в возрасте до 35 лет сообщили, что они не смогли вернуться к своему обычному состоянию здоровья в течение 21 дня после получения положительного результата.
Российская газета 01:58
Происшествия
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек
Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть».
Военное дело вчера в 08:24
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Политика
В Госдуме предложили вернуть графу «национальность» в паспорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности.
Известия вчера в 02:53
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Общество
Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отучить водителей пользоваться мобильными телефонами за рулем.
Газета.Ru 03:04
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 251 случай коронавируса
Уральский меридиан 03:38
Общество
В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720.
ТАСС 03:32
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Общество
В России за сутки выявлен 5871 новый заболевший коронавирусом
В стране за сутки скончались от COVID-19 146 человек, за весь период - 13 192 человека.
Интерфакс 03:32
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30