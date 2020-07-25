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РИА Новости
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.В источнике
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REGNUM

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

REGNUMвчера в 06:58
Вечерняя Москва

Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты безработным

Вечерняя Москва02:24
Известия

Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Известиявчера в 07:05
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

РИА Новости03:39
ТАСС

Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

ТАССвчера в 06:55
НТВ

Регионам направят около 20 млрд рублей на выплаты безработным

НТВвчера в 06:52
РЕН ТВ

Мишустин: Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

РЕН ТВвчера в 06:34

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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В CDC рассказали о последствиях COVID-19 для молодых людей

По заключению экспертов, даже молодым, ранее здоровым людям могут потребоваться недели, чтобы полностью выздороветь от легкой формы COVID-19, причем около пятой части пациентов в возрасте до 35 лет сообщили, что они не смогли вернуться к своему обычному состоянию здоровья в течение 21 дня после получения положительного результата.
Российская газета01:58
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В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru02:12