Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Смотрите также
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
В Петербурге полиция задержала актеров в милицейской форме
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Marvel представила тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле
В России выявили более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса
Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство РФ компенсирует часть стоимости жилья для семей с детьми
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Дипломаты КНР покинули генконсульство в Хьюстоне
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.В источнике
Подробнее о событии