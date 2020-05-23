Общество
Татар-информПравительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Правительство России выделило средства на предусмотренные решением Президента РФ Владимира Путина выплаты семьям с детьми в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Правительство России выделило средства на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.Газета.Ruвчера в 06:36
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Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек
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«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
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Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
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В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
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С 82% скидкой, в свою очередь, продается издание Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.
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Рейтинг правительства Японии упал до 27%
Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
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США ввели санкции против 33 китайских компаний и организаций
Министерство торговли Соединенных Штатов внесло в черный список 33 китайских компаний и правительственные организаций, говорится в сообщении торгового ведомства США, 22 мая опубликованном на сайте организации.
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Во имя науки В начале 1960-х годов в СССР создавали систему сверхглубоких скважин.
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Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
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В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
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Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника
Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20».
REGNUM вчера в 03:46
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Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
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Общество
В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
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«Я, любимый и свинья». Жена Карпина опубликовала новое фото с мужем
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в «Инстаграме» новое фото с супругом и свиньёй на заднем фоне.
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Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
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Армия и оружие
В небе над Ливией заметили летящие из Сирии российские истребители
В небе над Ливией были замечены летящие по направлению из Сирии российские истребители. Об этом сообщает Al Masdar News.
Газета.Ru 22 мая в 05:43