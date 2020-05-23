с чего всё началось

Правительство России выделило средства на предусмотренные решением Президента РФ Владимира Путина выплаты семьям с детьми в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Общество В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 479

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 921

Общество Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов. 1,4K

Политика Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы». 35

Политика Китай заявил о намерении вместе с Россией отстаивать итоги ВОВ 8 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что России стремятся навязать ложное чувство вины, пытаясь возложить на нее ответственность за начало Второй мировой войны.

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом «За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе. 24

Общество Рейтинг правительства Японии упал до 27% Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса. 1

Политика США ввели санкции против 33 китайских компаний и организаций Министерство торговли Соединенных Штатов внесло в черный список 33 китайских компаний и правительственные организаций, говорится в сообщении торгового ведомства США, 22 мая опубликованном на сайте организации. 44

Наука Скважина, которая перевернула представления о Земле Во имя науки В начале 1960-х годов в СССР создавали систему сверхглубоких скважин.

Космос Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20». 1

Футбол «Я, любимый и свинья». Жена Карпина опубликовала новое фото с мужем Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в «Инстаграме» новое фото с супругом и свиньёй на заднем фоне.