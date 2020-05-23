Общество

Татар-информТатар-информПравительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Правительство России выделило средства на предусмотренные решением Президента РФ Владимира Путина выплаты семьям с детьми в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать220
с чего всё началось
Правительство России выделило средства на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте
 кабинета министров.
Газета.Ruвчера в 06:36

Подробнее о событии

Правительство РФ утвердило распоряжение о выплатах семьям с детьми

ФАНвчера в 07:03

Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

Российская газетавчера в 06:36

Правительство РФ профинансировало дополнительные выплаты семьям с детьми

Интерфаксвчера в 06:29

Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

РБКвчера в 06:42

Кабмин выделил деньги на выплаты семьям с детьми

Газета.Ruвчера в 06:36

Мишустин распорядился выделить средства на выплаты семьям с детьми

РИА Новостивчера в 06:30

Правительство одобрило ряд антивирусных мер поддержки

Коммерсантъвчера в 04:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
479
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
4,4K
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
921
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
51
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,4K
Политика

Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
35
Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
29
Политика

Китай заявил о намерении вместе с Россией отстаивать итоги ВОВ

8 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что России стремятся навязать ложное чувство вины, пытаясь возложить на нее ответственность за начало Второй мировой войны.
Известия 03:27
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
81
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
24
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
275
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 22 мая в 07:16
1,9K
Игры

Игры про Лару Крофт продаются со скидками до 89%

С 82% скидкой, в свою очередь, продается издание Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.
Ferra 01:49
1
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
495
Общество

Рейтинг правительства Японии упал до 27%

Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
REGNUM вчера в 21:48
1
Политика

США ввели санкции против 33 китайских компаний и организаций

Министерство торговли Соединенных Штатов внесло в черный список 33 китайских компаний и правительственные организаций, говорится в сообщении торгового ведомства США, 22 мая опубликованном на сайте организации.
ИА Красная Весна вчера в 00:24
44
Наука

Скважина, которая перевернула представления о Земле

Во имя науки В начале 1960-х годов в СССР создавали систему сверхглубоких скважин.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 22 мая в 05:14
550
Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
78
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
165
Космос

Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника

Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20».
REGNUM вчера в 03:46
1
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
119
Общество

Власти Чечни опровергли информацию о болезни Рамзана Кадырова

Говорит Москва 22 мая в 16:35
595
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
16
Общество

В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19

Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
1
Футбол

«Я, любимый и свинья». Жена Карпина опубликовала новое фото с мужем

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в «Инстаграме» новое фото с супругом и свиньёй на заднем фоне.
Чемпионат вчера в 20:14
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
1
Политика

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

ТАСС вчера в 21:40
47
Армия и оружие

В небе над Ливией заметили летящие из Сирии российские истребители

В небе над Ливией были замечены летящие по направлению из Сирии российские истребители. Об этом сообщает Al Masdar News.
Газета.Ru 22 мая в 05:43
132
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное