Общество
РБКПравительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Политика
Сергей Галицкий отказался баллотироваться на пост губернатора края
Кубанский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий прокомментировал инициативу жителей края выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора на выборах в сентябре 2020 года.
Московский Комсомолец Краснодар 05:08
Происшествия
Полиция ведет переговоры с захватчиком заложников в Москве
Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников в отделении банка в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:31
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Технологии
Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня
В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews вчера в 13:25
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек
От коронавирусной инфекции выздоровели 1764 человека, в том числе 120 - за последние сутки. Возраст заболевших - от двух лет до 91 года.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 03:58
Гаджеты
Xiaomi представит линейку телевизоров Redmi X
Руководство фирмы 26 мая представит не только линейку телевизоров Redmi X, но и новый смартфон — Redmi 10X.
HotGeo 20 мая в 06:56
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru вчера в 03:03
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Общество
Владимир Путин назвал дату начала ЕГЭ
Единые государственные экзамены могут начаться с 29 июня.
Mirmol.ru 21 мая в 09:17
Экономика
В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
РИА Новости 06:23
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Футбол
Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью
Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
Vprognoze.ru 04:25
Общество
Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года
Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Общество
Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
Здоровье
Полностью вылечившийся от коронавируса человек вновь не заболевает
Полностью вылечившийся от коронавирусной инфекции человек вновь не заболевает.
Газета.Ru 04:07
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась отдышка.
Peterburg2.ru 07:27
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14