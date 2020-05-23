Общество
РБКПравительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Происшествия
Воронцов стал фигурантом еще одного дела
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото.
Вести.Ru 09:37
Шоу-бизнес
56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода
Экспресс газета 01:03
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлены до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры в регионе, связанные с пандемией коронавируса, до 1 июня.
RT на русском вчера в 11:06
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Общество
В СФ предложили не пускать детей без прививок в школы и детсады
Законопроект, запрещающий детям без необходимых прививок посещать школы и детские сады готовят в Совете Федерации, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на имеющийся у агентства перечень запланированных мероприятий верхней палаты парламента.
ИА Красная Весна 02:04
Происшествия
За сутки в Крым не пропустили рекордное количество автомобилей
За сутки на территорию Крыма прибыло рекордное количество автомобилей. 75 автомобилей не пропустили через границу.
Krym.News 08:25
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Футбол
Маркус Берг: Коронавирус не исчезнет навсегда, нам придется с ним жить
33-летний футболист считает, что людям придется жить с этим вирусом.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Происшествия
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о трагедии
Аргументы и Факты 05:24
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Футбол
Слуцк — Рух 0:0 (1-й тайм)
Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч «Слуцк» — «Рух» в 10-м туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020.
Чемпионат 01:15
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество
Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях
Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
Здоровье
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru вчера в 19:46
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты вчера в 08:29
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Футбол
Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу после 8 июня
Испанские СМИ сообщают, что премьер-министр Испании Педро Санчес одобрил возвращение большого футбола с 8 июня.
Bobsoccer 08:39
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
В США собрали команду на переговоры по СНВ-3
Чиновник заверил, что в Вашингтоне уже образована «замечательная команда для переговоров» по СНВ-3.
Новостной фронт 09:27
Армия и оружие
Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими
Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии.
Национальная служба новостей вчера в 11:29
Гаджеты
Флагман ASUS Zenfone 7 выпустят уже в июле
Megaobzor.com вчера в 10:38
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29