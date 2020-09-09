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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

Правительство России приняло решение в сентябре к пособию по безработице выплатить по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В кабмине указали, что эти средства обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн безработных граждан с детьми в возрасте до 18 лет.В источнике
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Телеканал 360°

Выплаты на детей в сентябре: какие вам положены и как их получить

Телеканал 360°вчера в 14:16
Российская газета

Пособие на вырост

Российская газетавчера в 12:46
Четвертая Власть

Безработные родители получат дополнительные 3 тысячи рублей на ребенка

Четвертая Властьвчера в 03:07
ТАСС

Кабмин выплатит в сентябре 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого ребенка

ТАССвчера в 02:52
РБК

Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка

РБКвчера в 02:48
РИА Новости

Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре

РИА Новостивчера в 02:47
RT на русском

Каковы преимущества возможного введения минимального гарантированного дохода в России

RT на русскомвчера в 11:16

Казахстан сохранит локдаун в выходные дни на неопределенное время

В Казахстане, где на сегодняшний день зарегистрировано более 130000 случаев заражения коронавирусом и пневмонией и почти 2000 связанных с ними смертей, в середине августа снял карантин и смягчил ограничения.
Finam.Ruвчера в 05:10

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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США гаубицей сбили мишень, имитирующую российскую крылатую ракету

Воздушные мишени были поражены не только сверхскоростными снарядами из гаубицы, но и ракетами AIM-9 Sidewinder, которые военные запустили с истребителя F-16 Fighting Falcon и ударного беспилотника MQ-9 Reaper.
Evo-rus.com8 сентября в 08:18
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Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 06:23
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На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и Павла Латушко, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.
РИА Новости20:14
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В Благовещенске с дома падали кирпичи: возбуждено уголовное дело

Благовещенск, 9 сентября 2020, 11:35 — REGNUM В Благовещенске Амурской области на протяжении уже долгого времени не могут решить проблемы с падающими облицовочными кирпичами с фасада дома №295 по улице Зейской.
REGNUMвчера в 04:35
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Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфаксвчера в 10:47
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