Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Смотрите также
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Пашаев попросил суд отменить приговор Ефремову
Певица Пелагея впервые после развода опубликовала фото в бикини
В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Лукашенко назвал обидными протесты в Белоруссии
Ефремов пожаловался правозащитникам на Пашаева
ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным
В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за коронавируса
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии
Выплаты для соцработников интернатов планируют продлить до 15 октября
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
Ефремов пожаловался правозащитникам на Пашаева
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Трамп поблагодарил за выдвижение его на Нобелевскую премию мира
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
ЦСКА отказался продавать Влашича «Зениту»
Правительство России приняло решение в сентябре к пособию по безработице выплатить по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В кабмине указали, что эти средства обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн безработных граждан с детьми в возрасте до 18 лет.В источнике
Подробнее о событии