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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

Правительство России приняло решение в сентябре к пособию по безработице выплатить по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В кабмине указали, что эти средства обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн безработных граждан с детьми в возрасте до 18 лет.В источнике
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Газета.Ru

Безработным выплатят по 3 тыс. рублей на ребенка

Газета.Ru06:13
ТАСС

Кабмин выплатит в сентябре 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого ребенка

ТАСС02:52
БрянскToday

Брянским безработным родителям выплатят по 3 тысячи на ребенка

БрянскToday03:24
РБК

Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка

РБК02:48
РИА Новости

Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре

РИА Новости02:47
Российская газета

Правительство выплатит безработным родителям по 3 тысячи рублей на ребенка

Российская газета02:50
Четвертая Власть

Безработные родители получат дополнительные 3 тысячи рублей на ребенка

Четвертая Власть03:07

Правозащитные организации призвали МОК отменить зимнюю Олимпиаду-2022 в Китае

Более 160 правозащитных организаций и групп направили в Международный олимпийский комитет (МОК) открытое письмо, в котором призвали пересмотреть решение о проведении зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Коммерсантъ08:03

В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Разработку проектов новейших подлодок пятого поколения Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) продолжает по собственной инициативе и за свой счет, заявил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов, 9 сентября сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна03:23
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
RT на русском10:04
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