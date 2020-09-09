Правительство России приняло решение в сентябре к пособию по безработице выплатить по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. В кабмине указали, что эти средства обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн безработных граждан с детьми в возрасте до 18 лет.