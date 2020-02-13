Экономика
RT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить401
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:15, Ашберн
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Футбол
РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.
Наука
Лёд, СО2 и время — 2
Круговорот углерода, СО2 и время В предыдущем выпуске ТрВ-Наука Борис Штерн и Игорь Эзау уже дали важные объяснения парниковому эффекту1.
Общество
Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.
Здоровье
Новых случаев заболевания коронавирусом в России не зафиксировали
Ранее были выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у прибывших граждан КНР, новых случаев - нет.
Экономика
Россия запоздала на 7 лет со своей частью маршрута из Европы в Китай
Российская часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай будет построена не раньше 2027 года, что уже на семь лет превышает предусмотренный межгосударственными соглашениями срок.
Политика
Инструменты соцопросов иногда подобны игре в напёрстки, заявил Песков
Организаторы социологических исследований иногда могут действовать подобно напёрсточникам, манипулируя данными.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
Радий Хабиров поручил жестко наказывать врачей за жалобы от пациентов
Хабиров поручил Минздраву РБ «в случае вопиющей халатности их жестко наказывать».
Происшествия
В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»
Культура
Роману «Мастер и Маргарита» исполнилось 80 лет
Футбол
Салах будет вызван в сборную Египта на Олимпийские игры
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах будет вызван в сборную Египта для участия в Олимпийских играх - 2020, сообщает Goal.
Политика
Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении
Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Умер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
Шоу-бизнес
Организаторы объяснили причину отмены концерта Наргиз в Краснодаре
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Наргиз Закирова рассказала, что ее концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили без объяснения причин.
Экономика
Путин сообщил об ускорении роста ВВП до 2,3%
Темпы роста ВВП России в четвертом квартале 2019 года ускорились до 2,3% в годовом выражении, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Авто
Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году
Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.
Кино
Новый фильм Sony и Marvel заинтриговал зрителей
Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Авто
BMW отзывает более 1,6 тыс. автомобилей в России
Компания BMW отзывает в России 1652 автомобиля BMW 3-Series (E46).
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Спорт
Легков: конфликт между Губерниевым и Вяльбе раздули журналисты
Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в лыжном марафоне Александр Легков по просьбе NEWS.ru высказал своё мнение о нововведении в программе Кубка мира, а также прокомментировал другие актуальные темы.