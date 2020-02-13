Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Футбол РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.

Наука Лёд, СО2 и время — 2 Круговорот углерода, СО2 и время В предыдущем выпуске ТрВ-Наука Борис Штерн и Игорь Эзау уже дали важные объяснения парниковому эффекту1.

Общество Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.

Происшествия В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

Политика Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.

Общество Умер советский разведчик Алексей Ботян Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.

Экономика Путин сообщил об ускорении роста ВВП до 2,3% Темпы роста ВВП России в четвертом квартале 2019 года ускорились до 2,3% в годовом выражении, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Авто Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.