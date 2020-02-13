Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

Интерфакс07:03

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ07:01

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС06:26

Правительство хочет купить Сбербанк как можно быстрее, заявил Силуанов

РИА Новости07:02

Силуанов: правительство не будет менять руководство и курс Сбербанка

Красная весна07:31

Силуанов раскрыл стоимость покупки Сбербанка

URA.Ru06:34

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском06:22
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Происшествия

Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
РБК 07:11
Футбол

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.
Чемпионат 07:18
Общество

В Кремле не видели фотографий застолья в колонии с убийцей Немцова

РИА Новости 04:48
Наука

Лёд, СО2 и время — 2

Круговорот углерода, СО2 и время В предыдущем выпуске ТрВ-Наука Борис Штерн и Игорь Эзау уже дали важные объяснения парниковому эффекту1.
Троицкий вариант — Наука 11 февраля в 04:22
Общество

Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.
Газета.Ru 07:57
Здоровье

Новых случаев заболевания коронавирусом в России не зафиксировали

Ранее были выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у прибывших граждан КНР, новых случаев - нет.
Тюменская линия 11 февраля в 02:10
Экономика

Россия запоздала на 7 лет со своей частью маршрута из Европы в Китай

Российская часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай будет построена не раньше 2027 года, что уже на семь лет превышает предусмотренный межгосударственными соглашениями срок.
REGNUM 01:24
Происшествия

Бросивший своих детей в Шереметьево мужчина задержан

Газета.Ru 06:17
Общество

Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

Известия 02:09
Политика

Инструменты соцопросов иногда подобны игре в напёрстки, заявил Песков

Организаторы социологических исследований иногда могут действовать подобно напёрсточникам, манипулируя данными.
REGNUM 06:14
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
Здоровье

Радий Хабиров поручил жестко наказывать врачей за жалобы от пациентов

Хабиров поручил Минздраву РБ «в случае вопиющей халатности их жестко наказывать».
ProUfu.ru 07:54
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

REGNUM 02:35
Происшествия

В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 06:28
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Кино

Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»

Культуромания 11 февраля в 14:49
Культура

Роману «Мастер и Маргарита» исполнилось 80 лет

Газета.Ru 07:03
Футбол

Салах будет вызван в сборную Египта на Олимпийские игры

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах будет вызван в сборную Египта для участия в Олимпийских играх - 2020, сообщает Goal.
Газета.Ru вчера в 09:50
Политика

Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении

Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.
Известия 06:05
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
ТАСС 00:44
Шоу-бизнес

Организаторы объяснили причину отмены концерта Наргиз в Краснодаре

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Наргиз Закирова рассказала, что ее концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили без объяснения причин.
Кубань 24 10 февраля в 09:41
Экономика

Путин сообщил об ускорении роста ВВП до 2,3%

Темпы роста ВВП России в четвертом квартале 2019 года ускорились до 2,3% в годовом выражении, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Коммерсантъ вчера в 07:04
Авто

Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году

Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.
РИАМО вчера в 04:53
Кино

Новый фильм Sony и Marvel заинтриговал зрителей

Sibnet Новости вчера в 23:35
Происшествия

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Известия вчера в 14:43
Авто

BMW отзывает более 1,6 тыс. автомобилей в России

Компания BMW отзывает в России 1652 автомобиля BMW 3-Series (E46).
Автоновости дня 05:45
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы

Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Lisa.ru 05:24
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Спорт

Легков: конфликт между Губерниевым и Вяльбе раздули журналисты

Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в лыжном марафоне Александр Легков по просьбе NEWS.ru высказал своё мнение о нововведении в программе Кубка мира, а также прокомментировал другие актуальные темы.
News.ru вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
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