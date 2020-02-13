Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что стоимость акций составит около 2,5 триллионов рублей, которые возьмут из средств Фонда национального благосостояния.
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Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "Разработан законопроект о выходе Банка России из капитала ПАО "Сбербанк"

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Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

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Минфин связал получение контроля над Сбербанком к концу года с ценой нефти

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РБК вчера в 18:22
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