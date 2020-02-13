Экономика
RT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. Как отмечал Силуанов, стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.
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ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели
ПРАЙМ14 февраля в 08:30
ЦБ не ждет существенного влияния продажи Сбербанка на инфляцию и курс рубля
Коммерсантъ13 февраля в 10:22
Глава ЦБ: продажа акций Сбербанка не повлияет на курс рубля и денежно-кредитную политику
ТАСС13 февраля в 07:59
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Армия и оружие
Эрдоган назвал заявления США по Сирии противоречивыми
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал и оценил речь специального представителя Соединенных Штатов по Сирии Джеймса Деффри, который по прибытию в Анкару на турецком языке сообщил, что турецкие солдаты, погибшие при столкновении с сирийскими правительственными войсками, являются «нашими мучениками».
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Происшествия
МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве
Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Общество
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Происшествия
Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним
Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского арестована за вмешательство в личную жизнь и распространение личной информации о другом лице без его согласия, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Армия и оружие
Источник сообщил о переброске турецких вооруженных сил в Идлиб
Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации в сирийском Идлибе личный состав, вооружения и военную технику, сообщил военно-дипломатический источник.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в воскресенье о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, которые отмечались, по его словам, в последние недели.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Происшествия
«Клопс» рассказал о конфликте погибшего при стрельбе в Калининграде и предполагаемого убийцы в 2015 году
У погибшего при стрельбе в Калининграде мужчины и предполагаемого убийцы уже был конфликт в 2015 году. Об этом сообщает издание «Клопс».
Биатлон
Александр Логинов выиграл чемпионат мира по биатлону
Общество
Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Происшествия
На Казанском вокзале в посылке нашли снаряд
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на Казнаском вокзале Москвы, сообщает МЧС.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Футбол
В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда планируется объявить о переходе в команду арендованного у петербургского «Зенита» форварда Александра Кокорина.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Кино
Харрисон Форд рассказал о съёмках очередного сиквела «Индианы Джонса»
Происшествия
Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова
Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
Футбол
«Выкладываться, спать и есть». Крыховяк — о том, как пережить сборы
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается переносить тренировочные сборы.
Политика
Переводчики Путина рассказали о неожиданных фразах президента
Переводчик отметил, что президент иногда произносит неожиданные фразы, которые могут поставить специалистов в ступор.
Общество
Более 700 россиян застряли на острове Занзибар
Более 700 граждан России не могут покинуть остров Занзибар. Все они являются клиентами туристического оператора Библио-глобус.