Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. Как отмечал Силуанов, стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.
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ЦБ расстается со Сбербанком, нефть и коронавирус. «Прайм» выбрал главные события недели

ПРАЙМ14 февраля в 08:30

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "О продажах иностранной валюты в рамках бюджетного правила в связи с планируемой покупкой за счет средств ФНБ пакета акций ПАО "Сбербанк"

Гарант13 февраля в 08:46

Правительство купит 50%+1 акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей

Эхо Москвы13 февраля в 10:18

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

ЦБ не ждет существенного влияния продажи Сбербанка на инфляцию и курс рубля

Коммерсантъ13 февраля в 10:22

Глава ЦБ: продажа акций Сбербанка не повлияет на курс рубля и денежно-кредитную политику

ТАСС13 февраля в 07:59
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Армия и оружие

Эрдоган назвал заявления США по Сирии противоречивыми

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал и оценил речь специального представителя Соединенных Штатов по Сирии Джеймса Деффри, который по прибытию в Анкару на турецком языке сообщил, что турецкие солдаты, погибшие при столкновении с сирийскими правительственными войсками, являются «нашими мучениками».
News-24.ru 07:29
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
Происшествия

МВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве

Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы.
РБК 06:18
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 13 февраля в 07:16
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

РИА Новости 03:27
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:07
Общество

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Происшествия

Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним

Подруга российского художника-акциониста Петра Павленского арестована за вмешательство в личную жизнь и распространение личной информации о другом лице без его согласия, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.
Интерфакс 05:48
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Армия и оружие

Источник сообщил о переброске турецких вооруженных сил в Идлиб

Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации в сирийском Идлибе личный состав, вооружения и военную технику, сообщил военно-дипломатический источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
REGNUM 07:55
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Политика

Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в воскресенье о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, которые отмечались, по его словам, в последние недели.
РИА Новости 06:08
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Вести.Ru 05:04
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Происшествия

«Клопс» рассказал о конфликте погибшего при стрельбе в Калининграде и предполагаемого убийцы в 2015 году

У погибшего при стрельбе в Калининграде мужчины и предполагаемого убийцы уже был конфликт в 2015 году. Об этом сообщает издание «Клопс».
Дождь 07:56
Биатлон

Александр Логинов выиграл чемпионат мира по биатлону

Новости Саратова 05:06
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
Происшествия

На Казанском вокзале в посылке нашли снаряд

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на Казнаском вокзале Москвы, сообщает МЧС.
Вести.Ru 05:50
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Футбол

В «Сочи» рассказали, когда планируют объявить о переходе Кокорина

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда планируется объявить о переходе в команду арендованного у петербургского «Зенита» форварда Александра Кокорина.
RT на русском 06:28
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Кино

Харрисон Форд рассказал о съёмках очередного сиквела «Индианы Джонса»

Профиль вчера в 09:32
Происшествия

Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова

Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
RT на русском 06:20
Футбол

«Выкладываться, спать и есть». Крыховяк — о том, как пережить сборы

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается переносить тренировочные сборы.
Спорт-Экспресс 05:30
Политика

Переводчики Путина рассказали о неожиданных фразах президента

Переводчик отметил, что президент иногда произносит неожиданные фразы, которые могут поставить специалистов в ступор.
РИА Новости 06:25
Общество

Более 700 россиян застряли на острове Занзибар

Более 700 граждан России не могут покинуть остров Занзибар. Все они являются клиентами туристического оператора Библио-глобус.
Pravda.Ru 07:18
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