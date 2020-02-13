Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Экономика АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.

Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.

Армия и оружие Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

Политика Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Гаджеты Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip Разрешение дисплея 2636х1080 пикселей, а соотношение сторон 21,9:9. Производитель заявляет, что гибкий экран смартфона защищает очень тонкое гибкое стекло, однако насколько оно надежно пока неизвестно, так как Galaxy Z Flip стал первым серийным аппаратом с новым решением.

Политика Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.

Политика Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию Глава ЦИК отметила, что голосование по законопроекту о поправках в Конституцию будет проходить в сокращенном варианте, без сбора подписей и регистрации кандидатов, но придется потратить значительную сумму на информационное освещение мероприятия для граждан России всеми доступными способами.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.