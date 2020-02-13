Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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Космос
Телескоп «Спектр-РГ» отснял 26% звёздного неба
Армия и оружие
Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск
Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Биатлон
Фуркад может подать в суд на Резцову за слова о допинге
Экономика
АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
Армия и оружие
Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Футбол
Умер советский футбольный судья Валерий Бутенко
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Фигурное катание
Чемпионка ОИ по фигурному катанию Столбова завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Ксения Столбова сообщила, что решила завершить карьеру.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Политика
Путин пообещал, что в России не будет «родителей № 1 и № 2»
Президент РФ Владимир Путин заверил, что, пока он остается главой государства, в России не появятся понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Об этом он заявил во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ, передает ТАСС.
Политика
Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Происшествия
В Краснодаре нашли тела мужчины и его шестилетнего сына
Местный житель рядом с ул. 16 Полевой участок обнаружил тела 33-летнего мужчины и его 6-летнего сына с признаками насильственной смерти.
Здоровье
Врачи в КНР начали переливать больным пневмонией кровь с антителами
Плазма крови доноров проходит специальную процедуру по инактивации опасных вирусов, после чего вводится тяжело больному пациенту.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Гаджеты
Представлена раскладушка Samsung Galaxy Z Flip
Разрешение дисплея 2636х1080 пикселей, а соотношение сторон 21,9:9. Производитель заявляет, что гибкий экран смартфона защищает очень тонкое гибкое стекло, однако насколько оно надежно пока неизвестно, так как Galaxy Z Flip стал первым серийным аппаратом с новым решением.
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Политики в стране, уверена Захарова, "нацепили" вышиванки, чтобы выдать себя за защитников интересов народа.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране
Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Футбол
Андре Шюррле: «Главная задача – больше не травмироваться»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями о возвращении к полноценным тренировкам после травмы.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате
Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Политика
Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК отметила, что голосование по законопроекту о поправках в Конституцию будет проходить в сокращенном варианте, без сбора подписей и регистрации кандидатов, но придется потратить значительную сумму на информационное освещение мероприятия для граждан России всеми доступными способами.
Экономика
Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США
Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.