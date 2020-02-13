Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. Как отмечал Силуанов, стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.
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Топ-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды

РБКвчера в 10:36

Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "Разработан законопроект о выходе Банка России из капитала ПАО "Сбербанк"

Гарант13 февраля в 08:41

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство купит 50%+1 акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей

Эхо Москвы13 февраля в 10:18

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26
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Политика

Глава МИД Японии заявил о смене фазы в переговорах с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что японо-российские переговоры переходят в другую фазу, когда стороны обсуждают основные вопросы в более позитивном ключе.
ТАСС 19:29
Здоровье

Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет

По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Новые Известия вчера в 06:33
Здоровье

Пробирает до самых генов. Когда траволечение смертельно опасно

Как пишут ученые из НИИ фармакологии имени В. В. Закусова РАМН, эти вещества способны вызвать мутации в генах, повредить ДНК, хромосомы, микроядра.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

РБК 21:24
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Единоборства

UFC Fight Night 167: Блахович и Андерсон сделали вес

Ян Блазович не уложился в лимит веса полутяжёлой категории на один фунт, но считается сделавшим вес, поскольку в нетитульных боях допускается подобная погрешность.
Чемпионат вчера в 12:59
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Космос

SpaceX перенесла на сутки пуск ракеты с 60 спутниками Starlink

Космическая корпорация SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, сообщается в Twitter компании.
РИА Новости 19:01
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Футбол

Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.
Спорт-Экспресс 18:15
Спорт

Кулижников с новым рекордом мира победил на ЧМ по конькобежному спорту

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в американском Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом.
Известия 17:02
Политика

Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений

Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Профиль вчера в 10:08
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:34
Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская газета 10:07
Наука

Российские ученые выяснили, почему мозг беременных плохо адаптируется

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Cells, при недостатке кислорода, в мозгах беременных женщин, при активации аминокислот происходит сбой.
ToDay News Ufa 16:52
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра

На севере Приморского края, в районе села Гоголевка, рейсовый автобус сбил амурского тигра. Зверь после удара скрылся в лесу.
Российская газета 22:03
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

Известная телеведущая Ангелина Вовк пришла в столичный ЗАГС под руку с молодым возлюбленным.
iReactor вчера в 20:58
Армия и оружие

Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России

Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс».
Lenta.ru 09:52
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия вчера в 17:52
Политика

Глава МИД КНР: США несут угрозу для Китая

Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью агентству Рейтер заявил, что власти Америки несут угрозу для Китая, хотя считают иначе.
RuNews24.ru 02:42
Общество

Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло

Газета.Ru 12:42
Хоккей

Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ

Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Газета.Ru 20:47
Общество

В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
РИА Новости вчера в 00:45
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 21:23
Происшествия

Отличник таможни ушел в международный розыск

Бывшего отличника таможенной службы объявили в розыск по линии Интерпола в конце прошлого года, когда в суд поступило дело его бывшего шефа генерал-майора Сергея Федорова.
Коммерсантъ вчера в 12:39
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.
Lenta.ru 16:01
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Культура

Ксения Собчак провалилась с шоу «Док-Ток» на Первом канале

Страницы Воронежской культуры 13 февраля в 12:39
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