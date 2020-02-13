Экономика
RT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах
«Газпром межрегионгаз» обнародовал список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января этого года.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Политика
Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника
Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.
Армия и оружие
Издание Sohu назвало долларовые манипуляции России проблемой для США
Мировая финансовая система находится на пороге глобальных изменений, в результате которых может прийти конец долларовой гегемонии США.
Общество
218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Армия и оружие
Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
Пентагон намерен начать активную фазу испытаний гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.
Политика
Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Происшествия
Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина
Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Наука
Два вида тренировок помогут улучшить нейропластичность мозга
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Армия и оружие
Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях
Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Футбол
«Локомотив» не смог договориться с агентом Выдры
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» не смог договориться об аренде нападающего «Бёрнли» Матея Выдры из-за разногласий с агентом игрока.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Кино
Клим Шипенко снимет сериал «Пост» по аудиокниге Дмитрия Глуховского
Экономика
ЦБ исключил влияние продажи Сбербанка на валютный рынок
Банк России исходит из того, что сделка по продаже Сбербанка не окажет «значимого влияния на валютный рынок».
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Хоккей
Николай Цулыгин: «Могу только извиниться перед нашими болельщиками»
Могу только извиниться перед болельщиками за нашу игру.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты давал ей опасные БАДы во время брака
Известная певица Лолита заявила, что ее бывший муж, тренер Дмитрий Иванов давал ей опасные биологически активные добавки (БАДы), когда они были в браке.
Экономика
Россия запоздала на 7 лет со своей частью маршрута из Европы в Китай
Российская часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай будет построена не раньше 2027 года, что уже на семь лет превышает предусмотренный межгосударственными соглашениями срок.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Экономика
Скубченко о новых тарифах ЖКХ: Зеленский просто позволяет нас грабить
Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook отметил, что стоимость услуг ЖКХ на Украине неизменно растет, хотя зима стала теплее, а мировые цены на газ — ниже Гончарук отметил, что в январе 2020 года платежка будет выше, чем в декабре.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.