Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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