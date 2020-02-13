Экономика
RT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. Как отмечал Силуанов, стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.
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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно
ТАСС13 февраля в 06:26
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