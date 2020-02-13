Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. Как отмечал Силуанов, стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.
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Топ-5 событий недели: ЦБ отдает Сбербанк, «Газпром» обещает дивиденды

РБК14 февраля в 10:36

Информация Банка России от 11 февраля 2020 г. "Разработан законопроект о выходе Банка России из капитала ПАО "Сбербанк"

Гарант13 февраля в 08:41

Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

ТАСС13 февраля в 06:26

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

RT на русском13 февраля в 10:01

Силуанов: правительство продолжит поддерживать начинания Грефа

Коммерсантъ13 февраля в 07:01

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

РИА Новости13 февраля в 08:24

Правительство купит 50%+1 акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей

Эхо Москвы13 февраля в 10:18
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Общество

Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
РИА Новости вчера в 23:54
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Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Кино

В Ижевске прошёл премьерный показ фильма о Калашникове

ИжевскИнфо.РУ вчера в 10:22
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

В Японии еще 70 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере

Российская газета вчера в 21:33
Космос

SpaceX дважды отложила запуск спутников Starlink

Компания SpaceX Илона Маска два раза за уикенд отложила запуск новой партии из 60 спутников интернет-связи Starlink.
Коммерсантъ 01:12
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Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения.
Газета.Ru вчера в 19:33
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»

«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Чемпионат вчера в 14:48
Происшествия

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в Приморье

Рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес.
Известия вчера в 23:28
Наука

Медузы-корнероты научились защищаться «гранатами»

Pravda.Ru 14 февраля в 15:03
Биатлон

Александр Логинов впервые стал чемпионом мира по биатлону

Саратов 24 вчера в 10:41
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Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Общество

Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
РБК 00:36
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК 14 февраля в 09:30
Биатлон

Тихонов объяснил прорыв Логинова

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира.
News.ru вчера в 22:31
Единоборства

Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC

Польский боец ММА Ян Блахович нокаутировал американца Кори Андерсона и стал претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владеет Джон Джонс.
Российская газета 01:16
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" на выезде проиграли "Аризона Койотис" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:49
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 14 февраля в 10:55
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Общество

СМИ назвали возможного преемника Александра Ширвиндта в Театре сатиры

Накануне Александр Ширвиндт заявил, что покидает свой пост, который занимал с 2000 года.
Говорит Москва вчера в 01:56
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости 14 февраля в 03:30
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
DixiNews 13 февраля в 07:27
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:27
Политика

Норвегия отказалась обсуждать проблему Шпицбергена с Россией

Как сообщала «Мойка78», в начале февраля 2020 года Сергей Лавров предложил провести консультации по Шпицбергену, поскольку Норвегия нарушает условия договора, касающиеся прав России на хозяйственную деятельность на этом архипелаге.
Мойка78 вчера в 21:45
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Появились фото нового смартфона Samsung в высоком разрешении

OAnews 00:51
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