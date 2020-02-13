Экономика
ИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
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Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Общество
Филипп Киркоров представил новый клип
Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Музыка
Названы победители «Чартовой дюжины»
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Экономика
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на овощи на Дальнем Востоке
Заметно выросшие на Дальнем Востоке цены на овощи в связи с закрытием границы с Китаем уже начали снижаться.
Политика
Познер заявил об интересе США в «гораздо более слабой» России
Журналист Владимир Познер рассказал, что в США сегодня "очень сильны антирусские настроения", и страна не заинтересована в том, чтобы это изменить.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
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Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Политика
Глава Калужской области ушел в отставку
Российский президент Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности главы региона.
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Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры
Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Происшествия
В Петербурге из‑под карантина по коронавирусу сбежали еще трое человек
В Петербурге из Боткинской больницы сбежали еще три человека, находившиеся на карантине из-за коронавируса.
Общество
Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера
Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.
Кино
Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»
Футбол
«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря передаче Головина
"Монако" победил "Монпелье" в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу "Монако".
Армия и оружие
В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани
После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Гаджеты
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Политика
День голосования по конституции станет выходным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
Политика
Итальянский депутат похвалил Путина за позицию о «маме» и «папе»
Заявление президента Владимира Путина, что в России не будет «родителя № 1» и «родителя № 2», является примером защиты традиционного общества и христианских ценностей.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.