Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства. С 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 7,5 процента — до 12 130 рублей в месяц.

Происшествия Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир "Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Происшествия В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери В Рыбинске в Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.

Авто У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai Стоит напомнить, что Venucia T90 разработан на основе удлиненной версии Nissan Qashqai+2 прошлой генерации.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Гаджеты Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).

Кино «Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.

Политика Порошенко сообщил о возможной встрече с Зеленским Коломойский ранее сообщил, что после президентских выборов встречался с Порошенко, они поболтали про жизнь, но ни о чем не договаривались.

Кино Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.

Наука Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.

Здоровье Минздрав предложил сделать лекарства бесплатными для россиян Россияне должны получать жизненно важные лекарства бесплатно или с большой скидкой, считают в Минздраве.

Наука Назван фрукт, замедляющий старение Китайские ученые назвали еще один фрукт, который способен замедлить старение.

Шоу-бизнес Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино Лариса Долина устроила настоящую свалку возле своего загородного дома в Славино.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.