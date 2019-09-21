с чего всё началось

Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.

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