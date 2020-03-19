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Газета.RuГазета.RuПравительство ограничило госзакупки импортных помидоров и огурцов

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Минсельхоз на запрос "Газета.Ru" о вероятности поддержки инициативы Плодоовощного союза оперативно не предоставил комментарий. В понедельник кабмин внес огурцы и помидоры в перечень иностранных товаров и продуктов, ограниченных для госзакупок.
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Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров

РБК11:35

Правительство ограничило закупки импортных огурцов и помидоров

RT на русском11:02

Кабмин ограничил госзакупки иностранных огурцов и помидоров

ТАСС10:33

Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов

РЕН ТВ10:52

В России запретили проводить госзакупки импортных огурцов и помидоров

Говорит Москва10:48

Правительство ограничило госзакупки импортных помидоров и огурцов

Газета.Ru11:36

Иностранные огурцы и помидоры внесли в список ограниченных для госзакупок продуктов

Известия10:53
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