Коронавирус
ВедомостиПравительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов
Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник.
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Общество
В России предложили совсем отменить ЕГЭ
Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Общество
В Петербурге 1300 полицейских заблокируют скверы и парки
Санкт-Петербург, 6 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Запрет на посещение скверов, парков и других общественных пространств Санкт-Петербурга контролируют около 1300 сотрудников полиции, сообщили 6 апреля в Смольном.
Гаджеты
В сети опубликованы официальные обои для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал в сети первые официальные обои для смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Энергетика
Bloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти
Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
Спорт
Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков
Автоспорт
Норрис разозлился, что не смог стартовать в «Формуле-1», и в прямом эфире удалил симулятор
У гонщика вылетела игра F1 2019, он разозлился и удалил симулятор в прямом эфире, который шел на страничке Норриса в Twitch.
Армия и оружие
В России могут отказаться от новейших истребителей в пользу старых, но более дешевых
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Общество
Названы сроки поставки в Россию препарата от коронавируса
Пробная партия препарата «Фавипиравир», который продемонстрировал хорошие результаты в Китае в борьбе с коронавирунсной инфекцией, будет поставлена в Россию через неделю.
Кино
Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман
Британская актриса Онор Блэкман скончалась 6 апреля 2020 года в возрасте 94 лет в своем доме в Льюисе, графство Сассекс.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Кредитные каникулы в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн руб. и потребкредитам до 250 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Шоу-бизнес
Алёна Шишкова и Виктория Боня могли поссориться из-за мужчины
Внезапный скандал между телеведущей Викторией Боней и бывшей возлюбленной российского рэпера Тимати 27-летней Алёной Шишковой мог разгореться из-за мужчины.
Армия и оружие
Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса
Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Общество
В Новгородской области умер пациент с коронавирусом
Умер один из пациентов инфекционной больницы, у которого был ряд сопутствующих заболеваний.
Армия и оружие
Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают
«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Общество
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Энергетика
Трамп не обещает, что США могут сократить объемы добычи нефти
Трамп не обещает, что США вслед за другими участниками рынка могут сократить объемы добычи нефти.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус
Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.