Коронавирус

ВедомостиВедомостиПравительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов

Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник.
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Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров

РБК11:35

Кабмин ограничил госзакупки иностранных огурцов и помидоров

ТАСС10:33

Иностранные огурцы и помидоры внесли в список ограниченных для госзакупок продуктов

Известия10:53

Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов

РЕН ТВ10:52

В России запретили проводить госзакупки импортных огурцов и помидоров

Говорит Москва10:48

Правительство запретило госзакупки импортных огурцов и помидоров

Газета.Ru10:46

Правительство ограничило закупки импортных огурцов и помидоров

RT на русском11:02
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Общество

В России предложили совсем отменить ЕГЭ

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Lenta.ru 10:36
Общество

В Петербурге 1300 полицейских заблокируют скверы и парки

Санкт-Петербург, 6 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Запрет на посещение скверов, парков и других общественных пространств Санкт-Петербурга контролируют около 1300 сотрудников полиции, сообщили 6 апреля в Смольном.
REGNUM 13:41
Гаджеты

В сети опубликованы официальные обои для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал в сети первые официальные обои для смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
Goroday.ru 15:48
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru 18:16
Энергетика

Bloomberg узнал о препятствиях для сделки Москвы и Эр-Рияда по нефти

Как сообщает Bloomberg, и Москва, и Эр-Рияд выступают за то, чтобы к соглашению присоединились США.
News.ru 05:16
Спорт

Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков

REGNUM вчера в 09:30
Автоспорт

Норрис разозлился, что не смог стартовать в «Формуле-1», и в прямом эфире удалил симулятор

У гонщика вылетела игра F1 2019, он разозлился и удалил симулятор в прямом эфире, который шел на страничке Норриса в Twitch.
Матч ТВ 04:23
Армия и оружие

В России могут отказаться от новейших истребителей в пользу старых, но более дешевых

Ferra 10:53
Общество

Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Коммерсантъ 15:59
Общество

Названы сроки поставки в Россию препарата от коронавируса

Пробная партия препарата «Фавипиравир», который продемонстрировал хорошие результаты в Китае в борьбе с коронавирунсной инфекцией, будет поставлена в Россию через неделю.
ТК Звезда 16:21
Кино

Умерла «девушка Бонда» Онор Блэкман

Британская актриса Онор Блэкман скончалась 6 апреля 2020 года в возрасте 94 лет в своем доме в Льюисе, графство Сассекс.
ИА InterMedia 14:11
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Кредитные каникулы в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн руб. и потребкредитам до 250 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Алёна Шишкова и Виктория Боня могли поссориться из-за мужчины

Внезапный скандал между телеведущей Викторией Боней и бывшей возлюбленной российского рэпера Тимати 27-летней Алёной Шишковой мог разгореться из-за мужчины.
News.ru 11:42
Армия и оружие

Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса

Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
РИА Новости 16:44
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Кино

Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Inc-news.ru вчера в 15:55
Общество

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 16:44
Общество

В Новгородской области умер пациент с коронавирусом

Умер один из пациентов инфекционной больницы, у которого был ряд сопутствующих заболеваний.
Коммерсантъ 17:21
Армия и оружие

Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают

«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Профиль 06:12
Общество

Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
RT на русском 04:00
Происшествия

Пьяный начальник районного ГИБДД устроил аварию в Куйбышеве

Вести.Ru 04:22
Энергетика

Трамп не обещает, что США могут сократить объемы добычи нефти

Трамп не обещает, что США вслед за другими участниками рынка могут сократить объемы добычи нефти.
ТАСС 18:34
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Общество

В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус

Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
РИА Новости 00:05
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

ТАСС 17:13
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Происшествия

Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Вести.Ru 12:53
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
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