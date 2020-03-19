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Общество В Петербурге 1300 полицейских заблокируют скверы и парки Санкт-Петербург, 6 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Запрет на посещение скверов, парков и других общественных пространств Санкт-Петербурга контролируют около 1300 сотрудников полиции, сообщили 6 апреля в Смольном.

Общество Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

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Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.

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Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.