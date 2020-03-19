Общество

ВедомостиВедомостиПравительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов

Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник.
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Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров

РБК11:35

Правительство ограничило закупки импортных огурцов и помидоров

RT на русском11:02

Правительство запретило госзакупки импортных огурцов и помидоров

Газета.Ru10:46

Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов

РЕН ТВ10:52

В России запретили проводить госзакупки импортных огурцов и помидоров

Говорит Москва10:48

Иностранные огурцы и помидоры внесли в список ограниченных для госзакупок продуктов

Известия10:53

Кабмин ограничил госзакупки иностранных огурцов и помидоров

ТАСС10:33
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Политика

Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками

Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.
РИА Новости 11:29
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Общество

Правительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Коммерсантъ 06:52
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
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Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Армия и оружие

Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте

Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил государственные испытания на Северном флоте и переходит на Балтику, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Вести.Ru 05:32
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Экономика

Экономисты прогнозируют снижение доходов россиян из-за коронавируса

Аккредитованное при ЦБ РФ рейтинговое агентство АКРА прогнозирует в 2020 году снижение реальных доходов россиян.
OAnews 09:36
Здоровье

Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Невские Новости вчера в 12:22
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
iReactor 04 апреля в 05:37
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 10:42
Гаджеты

Таинственный смартфон LG Chocolate дебютирует 15 мая

3DNews 02:42
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК 02:20
Общество

Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорило РИА Новости, что просит ФАС и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед.
РИА Новости 09:24
Здоровье

В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом

Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
БИЗНЕС Online 09:53
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Экономика

Российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Сбербанк и ВТБ еще на прошлой недели начали предоставлять предпринимателям беспроцентные кредиты.
Профиль 12:14
Армия и оружие

Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России

Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Российская газета 04:07
Футбол

Поль Погба хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приоритетным вариантом продолжения своей карьеры рассматривает переход в мадридский «Реал», а не возвращение в «Ювентус», сообщает издание As.
LiveResult.Ru 08:58
Экономика

Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса

Установление в России более жестких карантинных мер может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису.
Lenta.ru 10:11
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке

Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.
МонаВиста 08:08
Здоровье

В Коми закрыли на карантин еще одну больницу из-за коронавируса

Власти Республики Коми закрыли на карантин еще одну больницу из-за распространения коронавируса - Княжпогостскую ЦРБ.
ТАСС 04 апреля в 11:01
Биатлон

Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

Напомним, что все свои шесть золотых медалей чемпионата мера Солемдаль получила в составе эстафетных команд.
ГЛАС.RU 06:12
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Культура

Умерла девушка Джеймса Бонда

Lenta.ru 12:29
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