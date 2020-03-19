Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник.

Политика Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.

Общество Правительство ограничило продажу масок и перчаток Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.

Политика Мишустин выступил против закрытия границ в регионах Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общество В Приморье введут систему электронных пропусков С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.

Общество Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорило РИА Новости, что просит ФАС и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед.

Футбол Поль Погба хочет перейти в «Реал» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приоритетным вариантом продолжения своей карьеры рассматривает переход в мадридский «Реал», а не возвращение в «Ювентус», сообщает издание As.