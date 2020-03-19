Общество
ВедомостиПравительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов
Огурцы и помидоры пополнили список товаров, при закупках которых государство дает приоритет отечественным производителям. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник.
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Политика
Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками
Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Армия и оружие
Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил государственные испытания на Северном флоте и переходит на Балтику, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Экономика
Экономисты прогнозируют снижение доходов россиян из-за коронавируса
Аккредитованное при ЦБ РФ рейтинговое агентство АКРА прогнозирует в 2020 году снижение реальных доходов россиян.
Здоровье
Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус
Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Общество
Генпрокуратура заинтересовалась ростом цен на имбирь, чеснок и лимоны
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорило РИА Новости, что просит ФАС и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед.
Здоровье
В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом
Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Экономика
Российские банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Сбербанк и ВТБ еще на прошлой недели начали предоставлять предпринимателям беспроцентные кредиты.
Армия и оружие
Обратный эффект: оружейные санкции США помогли России
Введенные правительством США против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса санкции дали обратный эффект.
Футбол
Поль Погба хочет перейти в «Реал»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приоритетным вариантом продолжения своей карьеры рассматривает переход в мадридский «Реал», а не возвращение в «Ювентус», сообщает издание As.
Экономика
Экономисты выступили против жестких карантинных мер из-за коронавируса
Установление в России более жестких карантинных мер может привести к серьезному замедлению экономической активности и глубокому социально-экономическому кризису.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России
Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке
Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.
Здоровье
В Коми закрыли на карантин еще одну больницу из-за коронавируса
Власти Республики Коми закрыли на карантин еще одну больницу из-за распространения коронавируса - Княжпогостскую ЦРБ.
Биатлон
Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
Напомним, что все свои шесть золотых медалей чемпионата мера Солемдаль получила в составе эстафетных команд.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Культура