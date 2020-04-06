Коронавирус
КоммерсантъПравительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки. Постановление с перечнем опубликовано на сайте кабмина (.pdf). Вводится запрет на куплю-продажу масок и перчаток организациями, у которых нет лицензии на фармацевтическую деятельность.
Читать в источнике
Оценить3,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Футбол
Руководство «Локомотива» сократило свои зарплаты
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кикнадзе не смог уговорить футболистов пойти на сокращение зарплат.
Космос
Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется через пару недель
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса
Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Шоу-бизнес
«Единственная красавица Кардашьян» сфотографировала себя в трусах на самоизоляции
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Армия и оружие
Сирийская армия нанесла удары по боевикам на юге Идлиба
Дамаск, 6 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Сирийская арабская армия 5 апреля 2020 года нанесла удар по месту сбора боевиков в районе Джебель-Аз-Завия, который находится на юге провинции Идлиб.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом
В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
Австрия впереди Европы всей: Курц выводит страну из карантина
Австрия стала первой в Евросоюзе страной, которая представила поэтапный план по выходу из карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса Covid-19.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Происшествия
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией
Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Происшествия
В Ленобласти скончался первый пациент с коронавирусом
В Ленинградской области умер первый пациент с диагнозом COVID-19.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Общество
Названы новые даты парада Победы и голосования по Конституции
Дата выбрана не просто так: в 1945 году парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией проводили на Красной площади 24 июня.
Здоровье
Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок
4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Экономика
Правительство разработало стресс-тесты для экономики
Минпромторг подготовил два стресс-теста для российских системообразующих компаний с целью проверки финансовой устойчивости предприятий, передает РБК.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.