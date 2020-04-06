Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПравительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки. Постановление с перечнем опубликовано на сайте кабмина (.pdf). Вводится запрет на куплю-продажу масок и перчаток организациями, у которых нет лицензии на фармацевтическую деятельность.
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Маски будут продавать только в аптеках. Главное о коронавирусе за 6 апреля

ТАСС12:17

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

Lenta.ru06:00

Ограничена торговля масками, перчатками и марлей

Милосердие.ru07:46

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

RT на русском06:18

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

РБК06:00

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

Интерфакс07:07

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

РИА Новости07:00
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Руководство «Локомотива» сократило свои зарплаты

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кикнадзе не смог уговорить футболистов пойти на сокращение зарплат.
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Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется через пару недель

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У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:56
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Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Газета.Ru 07:01
Общество

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Общество

Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса

Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
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Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
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Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
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Льва Лещенко выписали из Коммунарки

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Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
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Шоу-бизнес

«Единственная красавица Кардашьян» сфотографировала себя в трусах на самоизоляции

Lenta.ru 03:09
Экономика

Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Бухгалтерия.ру 09:04
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Страна Советов on-line 12:40
Авто

В России отзывают 9 тысяч кроссоверов Mazda CX-5

Motor 11:52
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Армия и оружие

Сирийская армия нанесла удары по боевикам на юге Идлиба

Дамаск, 6 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Сирийская арабская армия 5 апреля 2020 года нанесла удар по месту сбора боевиков в районе Джебель-Аз-Завия, который находится на юге провинции Идлиб.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Здоровье

В Нижегородской области скончались две пациентки с коронавирусом

В Нижегородской области скончались две женщины с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Новая газета вчера в 15:07
Общество

Австрия впереди Европы всей: Курц выводит страну из карантина

Австрия стала первой в Евросоюзе страной, которая представила поэтапный план по выходу из карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса Covid-19.
Евразия Daily 13:40
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Происшествия

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией

Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Российская газета 13:09
Происшествия

В Ленобласти скончался первый пациент с коронавирусом

В Ленинградской области умер первый пациент с диагнозом COVID-19.
Собака.ru 13:30
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
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Общество

Названы новые даты парада Победы и голосования по Конституции

Дата выбрана не просто так: в 1945 году парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией проводили на Красной площади 24 июня.
НДН.инфо 06:30
Здоровье

Глава ВОЗ предостерег от неправильного ношения медицинских масок

4 апреля схожее заявление сделал президент США Дональд Трамп: на вопрос о том, почему он не носит маску, он ответил, что маски требуются медицинским работникам, а те, кто к ним не относятся, могут обойтись и самодельными повязками.
Lenta.ru 12:48
Экономика

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Минпромторг подготовил два стресс-теста для российских системообразующих компаний с целью проверки финансовой устойчивости предприятий, передает РБК.
ФедералПресс 12:32
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
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