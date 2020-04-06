Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПравительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки. Постановление с перечнем опубликовано на сайте кабмина (.pdf). Вводится запрет на куплю-продажу масок и перчаток организациями, у которых нет лицензии на фармацевтическую деятельность.
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Маски будут продавать только в аптеках. Главное о коронавирусе за 6 апреля

ТАСС12:17

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

Lenta.ru06:00

Ограничена торговля масками, перчатками и марлей

Милосердие.ru07:46

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

RT на русском06:18

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

РБК06:00

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

Интерфакс07:07

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

РИА Новости07:00
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Вестник Кавказа 11:23
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В московскую больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
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Общество

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Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
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Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
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Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
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Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Сбербанк изменил условия по вкладам

Сбербанк изменил условия по вкладам. Особые меры связаны с нерабочими днями, они касаются закрытия счетов.
YakutiaMedia.ru 09:45
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В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом

Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
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В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
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В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
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В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
РБК 12:14
Футбол

У Хосепа Гвардиолы от коронавируса умерла 82-летняя мать

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Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Футбол

66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
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Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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UFC нашёл замену Нурмагомедову на бой с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт нашёл бойца, который выступит на турнире UFC 249 вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля

Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
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Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
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Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:19
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