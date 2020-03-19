Коронавирус
RT на русскомПравительство ограничило закупки импортных огурцов и помидоров
Российское правительство внесло огурцы и помидоры в перечень пищевых продуктов из иностранных государств, на которые действует ограничение по закупкам для государственных нужд.
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Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Общество
За сутки в России выявили 954 случая заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 954 и составляет 6 343 человека в 80 регионах.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова оценила прошедший сезон
Общество
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле во время самоизоляции
Уфа, 6 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Передвигаться на автомобиле разрешили в Башкирии в период действия режима самоизоляции.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
У сотрудника рязанской колонии подтвердился коронавирус
У сотрудника рязанской колонии №5 в Скопинском районе подтвердился коронавирус.
Транспорт
В Петербурге выросла активность общественного транспорта
Временно приостановлена работа некоторых маршрутов наземного транспорта.
Политика
США захотели залезть в долги из-за коронавируса
США могут залезть в долги ради борьбы с эпидемией коронавируса в стране.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом
На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
В Саратове «ожидается регистрация» еще двух случаев COVID-19
Ожидается регистрация еще двух случаев заражения COVID-19, добавила она, но официального подтверждения "на бумаге" еще нет.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Шоу-бизнес
«Единственная красавица Кардашьян» сфотографировала себя в трусах на самоизоляции
Происшествия
Украинка не пустила мужа на порог, опасаясь коронавируса
Мужчина вернулся с заработков из Польши. Супруга не пустила его домой, поскольку боялась, что он мог там заразиться коронавирусом.
Футбол
Чеферин: нет варианта, при котором «Ливерпуль» останется без титула
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не видит варианта, при котором "Ливерпуль" может остаться без победы в чемпионате Англии по футболу.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания
Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
Армия и оружие
В ДНР три населенных пункта остались без света из-за обстрела
Украинские силовики в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате без света остались три населенных пункта на юге ДНР, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Здоровье
В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус
По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Происшествия
В Ленобласти скончался первый пациент с коронавирусом
В Ленинградской области умер первый пациент с диагнозом COVID-19.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Происшествия
Пьяный начальник райотдела ГИБДД под Новосибирском попал в ДТП
Начальник районного отдела ГИБДД в Новосибирской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в аварию.