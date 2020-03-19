Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительство ограничило закупки импортных огурцов и помидоров

Российское правительство внесло огурцы и помидоры в перечень пищевых продуктов из иностранных государств, на которые действует ограничение по закупкам для государственных нужд.
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Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров

РБК11:35

Правительство ограничило закупки импортных огурцов и помидоров

RT на русском11:02

Правительство ограничило госзакупки импортных помидоров и огурцов

Газета.Ru11:36

Кабмин ограничил госзакупки импортных помидоров и огурцов

РЕН ТВ10:52

В России запретили проводить госзакупки импортных огурцов и помидоров

Говорит Москва10:48

Иностранные огурцы и помидоры внесли в список ограниченных для госзакупок продуктов

Известия10:53

Кабмин ограничил госзакупки иностранных огурцов и помидоров

ТАСС10:33
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