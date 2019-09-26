Футбол
Gazeta.SPbПравительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время ЧЕ
Кремль думает над ограничением цен на гостиницы в Санкт-Петербурге на время чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года. По предварительным данным, за самый лучший номер гостиница сможет запросить максимум 525 тысяч рублей.
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Максимум полмиллиона: Правительство назвало цены на гостиницы в Петербурге во время Евро-2020
КП - Санкт-Петербургвчера в 17:03
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,61% - до $63,08 за баррель.
ТАСС 24 сентября в 13:29
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В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.
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Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве
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Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru вчера в 14:59
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
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Политика
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Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
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«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Rusvesna.su вчера в 23:00
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В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
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МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
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Газета.Ru вчера в 11:36
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом» станет ключевым в осенней части сезона РПЛ.
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Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
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В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
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