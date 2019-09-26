Футбол
Gazeta.SPbПравительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время ЧЕ
Кремль думает над ограничением цен на гостиницы в Санкт-Петербурге на время чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года. По предварительным данным, за самый лучший номер гостиница сможет запросить максимум 525 тысяч рублей.
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Максимум полмиллиона: Правительство назвало цены на гостиницы в Петербурге во время Евро-2020
КП - Санкт-Петербургвчера в 17:03
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