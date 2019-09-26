Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbПравительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время ЧЕ

Кремль думает над ограничением цен на гостиницы в Санкт-Петербурге на время чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года. По предварительным данным, за самый лучший номер гостиница сможет запросить максимум 525 тысяч рублей.
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