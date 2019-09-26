Кремль думает над ограничением цен на гостиницы в Санкт-Петербурге на время чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года. По предварительным данным, за самый лучший номер гостиница сможет запросить максимум 525 тысяч рублей.

Правительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время ЧЕ

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