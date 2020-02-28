с чего всё началось

Правительство России временно ограничивает въезд в страну иностранцев с территории Ирана и Южной Кореи с целью ограничения распространения коронавируса. Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте кабмина в пятницу, 28 февраля.

Правительство ограничит въезд в Россию из Ирана и Южной Кореи

Финансы Падение индекса РТС превысило 7% Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).

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Общество Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов Ранее, 12 февраля, глава правительства заявил о необходимости разобраться с причинами, по которым выделенные в 2019 году на реализацию нацпроектов 148 млрд рублей не использовались.

Шоу-бизнес Иван Телегин отметил день рождения с любовницей Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.

Здоровье Число жертв коронавируса за пределами Китая достигло 70 человек Число заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами материкового Китая увеличилось за сутки почти на семьсот человек и к утру 28 февраля достигло 4443, а количество погибших от болезни выросло с 57 до 70 человек.

Политика Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.

Происшествия Российская школьница умерла во время уроков Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.

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Общество Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.