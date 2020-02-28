Политика

ИзвестияИзвестияПравительство ограничит въезд в Россию из Ирана и Южной Кореи

Правительство России временно ограничивает въезд в страну иностранцев с территории Ирана и Южной Кореи с целью ограничения распространения коронавируса. Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте кабмина в пятницу, 28 февраля.
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с чего всё началось
Россия ограничивает въезд иностранных граждан с территорий Ирана
 и Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска из-за распространения коронавируса, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства.
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