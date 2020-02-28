Политика
ИзвестияПравительство ограничит въезд в Россию из Ирана и Южной Кореи
Правительство России временно ограничивает въезд в страну иностранцев с территории Ирана и Южной Кореи с целью ограничения распространения коронавируса. Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте кабмина в пятницу, 28 февраля.
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Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Армия и оружие
Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты оказались не заразны
Повторно заразившиеся коронавирусом пациенты оказались не заразны.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
Происшествия
В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра
Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Футбол
Юрий Семин: Фарфан и Антон Миранчук не сыграют с «Зенитом»
Поединок чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится завтра, 29 февраля.
Происшествия
Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства
Устроивший резню к квартире 35-летний житель Липецка пытался сжечь своих дочерей и супругу.
Общество
Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов
Ранее, 12 февраля, глава правительства заявил о необходимости разобраться с причинами, по которым выделенные в 2019 году на реализацию нацпроектов 148 млрд рублей не использовались.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года
Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.
Здоровье
Число жертв коронавируса за пределами Китая достигло 70 человек
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами материкового Китая увеличилось за сутки почти на семьсот человек и к утру 28 февраля достигло 4443, а количество погибших от болезни выросло с 57 до 70 человек.
Политика
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
Авто
Chery объявила рублевые цены на семиместный кроссовер Chery Tiggo 8
Как сообщает пресс-служба бренда, 1 марта текущего года стартуют официальные продажи семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 в максимальной комплектации PRESTIGE.
Происшествия
Российская школьница умерла во время уроков
Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Армия и оружие
Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Александр Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии. По мнению президента, действующая система себя изжила.
Общество
Суд принял иск вдовы Кобзона о банкротстве бизнесмена из-за $25 млн
Арбитражный суд Ставропольского края открыл производство по делу о признании банкротом предпринимателя Вагифа Пейсахова после того, как соответствующее заявление подала вдова артиста Иосифа Кобзона Нинель.
Авто
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Происшествия