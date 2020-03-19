Коронавирус
Газета.RuПравительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство. "Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры", - говорится в сообщении.
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Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Происшествия
Назначен главный следователь по Новосибирской области
Полковник Дмитрий Ходаков назначен главой следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области.
Финансы
ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке
Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $23 за баррель
Стоимость нефти марки WTI в четверг поднялась выше 23 долларов за баррель, свидетельствую данные торгов.
Финансы
В Госдуме предложили Силуанову по примеру США раздать жителям деньги
Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 млрд долларов наличными.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Группа из 13 сенаторов США написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором его просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-замглавы Балахнинской администрации
В городском суда Балахны огласили приговор бывшей замглавы администрации Балахнинского района и двум ее подельникам.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
За последние недели фильм «Заражение» (Contagion) Стивена Содерберга стал самым просматриваемым в Сети.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Экономика
«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV
Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Общество
«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус
Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Роскачество обнаружило фальсификат при проверке томатного сока
Роскачество при проверке закупленного в российской рознице томатного сока обнаружило фальсификат, то есть случаи обмана потребителя производителем.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
Политика
Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского
Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
В Китае заявили об эффективном лекарстве от коронавируса
Использовать для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, противогриппозное лекарство «Авиган» намерены власти Китая.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Происшествия
Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом
Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 выходит за пределами Китая. Мировая премьера состоится 31 марта
Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 за пределами Китая состоится 31 марта этого года.