Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство. "Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры", - говорится в сообщении.
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В России при необходимости усилят ограничительные меры из-за COVID-19

REGNUM02:23

В правительстве не исключили усиления ограничительных мер на фоне коронавируса

Взгляд.ру02:41

Правительство России рассказало про коронавирус. «Один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет»

Фонтанка.Ру02:24

Правительство допустило усиление ограничений из-за вируса

РБК02:46

Власти допустили усиление мер для борьбы с коронавирусом в России

RT на русском02:21

Ограничительные меры в РФ из-за коронавируса могут быть усилены

РЕН ТВ02:15

Кабмин сообщил, что ограничительные меры из-за коронавируса усилят при необходимости

ТАСС02:05
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Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Происшествия

Назначен главный следователь по Новосибирской области

Полковник Дмитрий Ходаков назначен главой следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области.
РБК Новосибирск 00:46
Финансы

ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 02:34
Политика

Путин отказался считать себя царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Lenta.ru 02:50
Энергетика

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $23 за баррель

Стоимость нефти марки WTI в четверг поднялась выше 23 долларов за баррель, свидетельствую данные торгов.
РИА Новости вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко раскрыла свое лечение

Lenta.ru 03:14
Финансы

В Госдуме предложили Силуанову по примеру США раздать жителям деньги

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 млрд долларов наличными.
REGNUM 03:03
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Группа из 13 сенаторов США написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором его просят отказаться от резкого увеличения добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 05:58
Происшествия

Суд вынес приговор экс-замглавы Балахнинской администрации

В городском суда Балахны огласили приговор бывшей замглавы администрации Балахнинского района и двум ее подельникам.
КП - Нижний Новгород 02:58
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета вчера в 10:16
Культура

Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

Live24 01:20
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Кино

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

За последние недели фильм «Заражение» (Contagion) Стивена Содерберга стал самым просматриваемым в Сети.
Live24 03:05
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Экономика

«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV

Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
ФАН вчера в 15:41
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 17 марта в 10:07
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Общество

«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус

Принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости вчера в 16:33
Общество

Роскачество обнаружило фальсификат при проверке томатного сока

Роскачество при проверке закупленного в российской рознице томатного сока обнаружило фальсификат, то есть случаи обмана потребителя производителем.
ТАСС 01:17
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Политика

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Берлин, 18 марта 2020, 04:33 — REGNUM Отменить непродуктивные санкции против России из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, призвал член международного комитета бундестага Германии Вальдемар Гердт.
REGNUM 17 марта в 21:33
Политика

Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 03:18
Общество

В Китае заявили об эффективном лекарстве от коронавируса

Использовать для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, противогриппозное лекарство «Авиган» намерены власти Китая.
EastRussia вчера в 22:16
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Lenta.ru 02:20
Происшествия

Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом

Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
REGNUM 01:57
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 выходит за пределами Китая. Мировая премьера состоится 31 марта

Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 за пределами Китая состоится 31 марта этого года.
iXBT.com 02:46
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