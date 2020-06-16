Энергетика

РБКРБКПравительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.
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Субсидии при переводе автомобилей на газ предложили увеличить до 90%

Национальная служба новостей01:08

Правительство оплатит 60% расходов по переводу машин с бензина на газ

Реальное время00:17

Власти оплатят россиянам перевод машин с бензина на газ

URA.Ru00:36

Для россиян предложили скидку 90 процентов при переводе машин с бензина на газ

Lenta.ru00:33

Россиянам предложили скидку в 90% при переводе машин с бензина на газ

Профиль01:07

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

РБК00:00
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Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.
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Помощник бухгалтера студии Серебренникова заявила о давлении следствия

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В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу

ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
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У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
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Политика

Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором американцу Полу Уилану, осужденному в России за шпионаж, и потребовал его немедленного освобождения.
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В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками

В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК.
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Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина подвергла критике семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Шукшина похвалила вдову актера Сергея Бодрова, который трагически погиб около 20 лет назад.
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском вчера в 10:41
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Кино

На экраны вскоре выйдет новый сериал с Ефремовым

Киносервис Start проанонсировал премьеру — в ближайшее время там выйдет российский сериал «Вампиры средней полосы».
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Технологии

Майское обновление Windows 10 (2004) доставляет проблемы пользователям Google Chrome

Майское обновление Windows 10 (версия 2004), которое было выпущено в конце прошлого месяца, приносит не только новые функции и улучшения, но и разного рода проблемы.
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Происшествия

Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru вчера в 12:21
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Общество

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru вчера в 00:17
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Происшествия

Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
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Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru 14 июня в 22:16
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

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Технологии

Разрешена многолетняя загадка пульсаров

Астрономы из США и Польши решили многолетнюю загадку, связанную с радиоволнами, которые испускают пульсары.
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
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Здоровье

Названы продукты, способствующие защите легких от коронавируса

Испанские медики рассказали о пище, которая помогает укрепить иммунную систему организма и предотвратить серьезные последствия атаки вирусов на легкие.
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Общество

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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
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Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
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Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство

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Волочкова показала фирменный шпагат в люке автомобиля

Каждый раз звезда оригинально подходит к выбору декораций — помимо классического шпагата у балетного станка она показывала трюк на коне и в бане.
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Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
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Экономика

ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты

«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
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Назван срок восстановления мировой экономики

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Специалисты научили растения вырабатывать энергию

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Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
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