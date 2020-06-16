Энергетика
РБКПравительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.
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Субсидии при переводе автомобилей на газ предложили увеличить до 90%
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