Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

с чего всё началось

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Таким образом, кабин возьмет на себя 60% расходов на переоборудование.

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

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