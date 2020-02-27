Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство определило кураторов нацпроектов

Определены вице-премьеры—кураторы национальных проектов, следует из информации на сайте правительства. Общими вопросами реализации нацпроектов займутся первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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В России выбрали кураторов национальных проектов

URA.Ru07:35

За Хуснуллиным закрепили три нацпроекта и модернизацию магистральной инфраструктуры

Интерфакс07:48

Нацпроекты распределили среди кураторов в ранге вице-премьеров

РБК07:45

Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов

RT на русском07:37

Правительство определило кураторов нацпроектов

Коммерсантъ08:00

Правительство определило кураторов по реализации нацпроектов

РИА Новости07:29

Назначены кураторы национальных проектов

ТАСС07:24
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Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Политика

Путин сообщил о предложениях использовать двойника

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
РБК 01:44
Армия и оружие

Эрдоган заявил о позитивном для Анкары развитии событий в Идлибе

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Турции.
Журналистская правда 08:10
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM 09:41
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II

Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
RuNews24.ru 06:59
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

РБК 10:08
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Политика

На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
RT на русском 11:13
Происшествия

На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
REGNUM 12:16
Происшествия

В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
РИА Новости 07:09
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Общество

Вице-президент Ирана заболела коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:05
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в супермиксте на Чемпионате Европы

В супермиксте Чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, сборная России в составе Евгении Павловой и Кирилла Стрельцова заняла 6-е место, сообщает «Матч ТВ».
Мой Брянск 08:04
Происшествия

Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству

РБК 10:03
Общество

Более 30 каналов исчезнут из «Триколора» с 1 марта

В результате с 1 марта абоненты спутникового оператора не смогут смотреть пакет каналов компании «Ред Медиа» (холдинг «Газпром медиа»).
BFM.ru 11:50
Биатлон

Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
RT на русском 07:02
Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Городовой 01:05
Спорт

Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Нева Спорт 07:05
Политика

Правительство России может смениться второй раз за год

В России может смениться состав правительства, если будут приняты поправки в Конституцию.
Московский Комсомолец 07:40
Общество

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM 07:30
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг

РЕН ТВ 08:27
Путешествия

Туроператоры приостановили продажу туров в Италию

Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:29
Музыка

Александр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020»

BFM.ru 07:11
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 07:41
Авто

Brabus сделал из Mercedes-AMG G 63 пятиметровый пикап

Специалисты компании Brabus представили новую версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class, которая получила название Brabus 800 Adventure XLP.
Тарантас Ньюс 01:11
Армия и оружие

В Идлибе нашли секретную лабораторию и лагерь подготовки боевиков

ТВ Центр 01:54
Общество

Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Газета.Ru 12:22
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
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