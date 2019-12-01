Экономика
Piter.tvПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния. Минфин опубликовал проект закона об инвестировании денежных средств ФНБ. Вложения можно будет направить на внутренние самоокупаемые инфраструктурные проекты.
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Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Политика
На Украине анонсировали смену руководства «Нафтогаза»
«Было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях», — сказал Оржель на пресс-конференции в Киеве.
Армия и оружие
Турция изучает характеристики российских Су-35
Турция тщательно изучает технические характеристики сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, но говорить о покупке российских самолетов еще рано.
Происшествия
В Оренбурге обрушился мост в районе поселка Кушкуль
Мост в районе поселка Кушкуль обрушился в Оренбурге, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.
Футбол
Дзагоев начнет матч ЦСКА - «Арсенал» с первых минут
Московский ЦСКА и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Дед Мороз рассказал, что подарит Путину на Новый год
Главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал на пресс-конференции в Москве, что уже подготовил подарок для президента страны Владимира Путина.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
Наука
Малообеспеченные люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями
Основная проблема заключается в их условиях жизни Кардиологи из Университетского центра медицины и общественного здравоохранения Лозанны пришли к выводу, что одной из основных причин, по которой малообеспеченные люди страдают от болезней сердца и сосудов, является недосып, сообщает Naked science.
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Общество
Путин подписал закон о взыскании зарплаты
Владимир Путин подписал закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат.
Политика
Два офицера спецподразделения СБУ «Альфа» уничтожены в Донбассе
При выполнении боевого задания в Донбассе погибли два офицера спецподразделения СБУ "Альфа".
Общество
Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о проблемах с посадкой в Бишкеке
Президентский лайнер, на котором Владимир Путин прилетел на саммит организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, пришлось сажать в условиях сильного тумана.
Происшествия
СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде
Следствие начало доследственную проверку после появления в Сети видео с дракой между учеником и учителем в школе Белгорода.
Политика
Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является большой возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Футбол
«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»
Общество
Массовый отказ от мастурбации оказался малоэффективным
Хоукинс выразил мнение, что постоянные разговоры об отказе от мастурбации приводят к тому, что люди лишь чаще начинают об этом думать.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Армия и оружие
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Минобороны РФ
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Министерству обороны РФ.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Общество
Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум
Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.