Экономика

Piter.tvPiter.tvПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния. Минфин опубликовал проект закона об инвестировании денежных средств ФНБ. Вложения можно будет направить на внутренние самоокупаемые инфраструктурные проекты.
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Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

РИА Новости02:11

Куда же делись триллионы нефтедолларов?

ИА Хакасия30 ноября в 13:58

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ruвчера в 16:57

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомостивчера в 16:04

В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

Комсомольская правдавчера в 23:17

Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

ТАСС29 ноября в 11:54
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Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
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На Украине анонсировали смену руководства «Нафтогаза»

«Было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях», — сказал Оржель на пресс-конференции в Киеве.
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Турция изучает характеристики российских Су-35

Турция тщательно изучает технические характеристики сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, но говорить о покупке российских самолетов еще рано.
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Мост в районе поселка Кушкуль обрушился в Оренбурге, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.
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Дзагоев начнет матч ЦСКА - «Арсенал» с первых минут

Московский ЦСКА и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал на пресс-конференции в Москве, что уже подготовил подарок для президента страны Владимира Путина.
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Проект с самого начала был окружен враньем.
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Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
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Малообеспеченные люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

Основная проблема заключается в их условиях жизни Кардиологи из Университетского центра медицины и общественного здравоохранения Лозанны пришли к выводу, что одной из основных причин, по которой малообеспеченные люди страдают от болезней сердца и сосудов, является недосып, сообщает Naked science.
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Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Ведомости 10:13
Общество

Путин подписал закон о взыскании зарплаты

Владимир Путин подписал закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат.
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Два офицера спецподразделения СБУ «Альфа» уничтожены в Донбассе

При выполнении боевого задания в Донбассе погибли два офицера спецподразделения СБУ "Альфа".
ИА Новороссия 06:50
Общество

Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
РБК 10:30
Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

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Пилоты самолета Путина рассказали о проблемах с посадкой в Бишкеке

Президентский лайнер, на котором Владимир Путин прилетел на саммит организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, пришлось сажать в условиях сильного тумана.
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СК начал проверку после драки между школьником и учителем в Белгороде

Следствие начало доследственную проверку после появления в Сети видео с дракой между учеником и учителем в школе Белгорода.
РБК 09:54
Политика

Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является большой возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.
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На Украине кот задушил младенца в коляске

Известия 09:14
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В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»

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Общество

Массовый отказ от мастурбации оказался малоэффективным

Хоукинс выразил мнение, что постоянные разговоры об отказе от мастурбации приводят к тому, что люди лишь чаще начинают об этом думать.
Lenta.ru 10:23
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
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На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
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Армия и оружие

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Минобороны РФ

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Министерству обороны РФ.
ТК Звезда 02:29
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Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
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Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум

Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
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