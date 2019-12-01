Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПравительство определило направления инвестиций средств ФНБ

Правительство планирует в период с 2020 по 2022 годы вложить в данные направления около 1 трлн рублей, позже эта сумма может увеличиться. При вложениях в инфраструктурные проекты доля средств ФНБ не может превышать 20% всех привлеченных средств.
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