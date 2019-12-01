Экономика
ГЛАС.RUПравительство определило направления инвестиций средств ФНБ
Правительство планирует в период с 2020 по 2022 годы вложить в данные направления около 1 трлн рублей, позже эта сумма может увеличиться. При вложениях в инфраструктурные проекты доля средств ФНБ не может превышать 20% всех привлеченных средств.
Читать в источнике
Оценить186
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Наука
500 лет опыта деда Мороза при производстве металлических листов
Доктор Райнхард Лааг расскажет о 500-летней истории обработки металла в Рудных горах, где расположен завод Ауэрхаммер, о дальнейшем развитии старейшего промышленного предприятия Саксонии в диджитализированном будущем и о том, как решаются на вызовы процессов промышленного развития в глобализированном мире.
Политика
США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд
Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Кино
Тут был Саб-Зиро: продюсер фильма по Mortal Kombat показал ледяную локацию
Продюсер Тодд Гарнер, который работает над экранизацией Mortal Kombat, опубликовал в твиттере фотографию некой локации, покрытой льдом.
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Политика
Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
Авто
Дилеры получили новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen начинает продажи нового небольшого кроссовера Volkswagen Tacqua.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Футбол
Футболист «Сельты» Мина подозревается в изнасиловании
Нападающий испанской «Сельты» Санти Мина в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии.
Энергетика
Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США
Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
Политика
Захарова высказалась о правах жителей Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Политика
В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений
В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
Гаджеты
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии выйдут только к концу 2020 года
Настольные процессоры Ryzen следующего поколения, помимо новой архитектуры Zen 3, смогут также похвастаться тем, что для их производства будет задействован улучшенный 7-нм техпроцесс с литографией в глубоком ультрафиолете (7-nm+ EUV).
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Политика
Республиканцы выпустили доклад в защиту Трампа
Представители Республиканской партии из Палаты представителей Конгресса США подготовили отчет, касающийся процедуры импичмента президента Дональда Трампа — в нем республиканцы выступили в его защиту.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
В Ереване облили краской памятник Грибоедову
В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
Общество
«РИА Новости» узнало стоимость разработки нового российского авианосца
Новый авианосец, который планируют создать в России, предусматривает водоизмещение 65 – 70 тыс. т, а стоимость его разработки и строительства может обойтись порядка 300 – 400 млрд руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Шоу-бизнес
Машина времени существует: Кейт Бекинсейл показала роскошное тело
Машина времени существует: Кейт Бекинсейл показала роскошное тело 46-летняя голливудская актриса даже не думает уступать свое место юным конкуренткам.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат
За первый уикенд мультфильм собрал 883 млн рублей. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" за минувшие выходные возглавил российский прокат.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Спорт
Сборная России завоевала бронзовые медали на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России победила команду Японии со счетом 5:4 в борьбе за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Экономика
В Амстердаме состоятся слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Проведение слушаний по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российской корпорации «Газпром» на основании иска НАК «Нафтогаз Украины» запланировано на в среду, 4 декабря.