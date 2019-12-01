Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПравительство определило направления инвестиций средств ФНБ

Правительство планирует в период с 2020 по 2022 годы вложить в данные направления около 1 трлн рублей, позже эта сумма может увеличиться. При вложениях в инфраструктурные проекты доля средств ФНБ не может превышать 20% всех привлеченных средств.
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Минфин предложит Минэкономразвития критерии выбора проектов для инвестирования из ФНБ

ТАСС07:22

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

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Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ruвчера в 16:57

В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

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Куда же делись триллионы нефтедолларов?

ИА Хакасия30 ноября в 13:58
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Происшествия

В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
REGNUM 00:25
Политика

В Кремле назвали оценочными высказывания Володина по Украине

В Кремле назвали оценочным высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения в этой стране малых народов, напомнив, что внешнюю политику в РФ определяет президент.
Интерфакс 05:57
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
Происшествия

В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки.
Российская газета 06:37
Экономика

Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Известия 05:24
Политика

Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
РИА Новости 07:53
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Происшествия

В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
РИА Новости 07:52
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Михаил Терехин поведал, как пользовался Ксенией Бородиной

Один общий знакомый рассказал Ксении, как он в свое время помог Михаилу. Бородина возразила, что помог он ее бывшему возлюбленному зря.
Московский Комсомолец 03:26
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Российская газета 06:30
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру вчера в 02:28
Происшествия

В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Московский Комсомолец вчера в 12:22
Армия и оружие

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
РИА Новости 07:01
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ

Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 06:47
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Политика

В коммюнике саммита НАТО будет заявление по России, сообщил источник

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Лондоне будет заявление и по России, в рамках ранее принятой политической линии "устрашение и диалог", заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
РИА Новости 06:27
Политика

Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17.
ТАСС 07:24
Хоккей

Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 12 первых игроков-участников Матча звезд КХЛ.
Sport24.ru 06:38
Спорт

Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших соперниц из России

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Карин Эрссон посмеялась над тем, что ряд российских спортсменок пропустит сезон-2019/2020 из-за беременности.
Lenta.ru 06:42
Биатлон

Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Говорит Москва вчера в 08:16
Политика

В Донбассе решили законодательно отказаться от украинского языка

Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, в которой говорится, что статус государственного языка носят русский и украинский языки.
Lenta.ru 05:09
Общество

Эксперт рассказал о схемах мошенничества в «Черную пятницу»

РИА Новости 05:45
Общество

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

SakhaNews 06:44
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье выросло до 20

Автобус вез туристов из Сретенска в Читу. По данным полиции, машина перевернулась из-за лопнувшего колеса.
Эхо Москвы вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Дочь Филиппа Киркорова «сказочно» отпраздновала день рождения

День рождения дочери Филиппа Киркорова прошел в стиле волшебной сказки «Аладдин» в ресторане «Шале Березка», о чем сообщил певец на своей странице в Instagram.
ГЛАС.RU 02:28
Гаджеты

Первые смартфоны Samsung получили новый Android 10. Список моделей

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e получили возможность обновить свои устройства до новейшей версии Android 10.
Российская газета 29 ноября в 10:36
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