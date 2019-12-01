Экономика
ГЛАС.RUПравительство определило направления инвестиций средств ФНБ
Правительство планирует в период с 2020 по 2022 годы вложить в данные направления около 1 трлн рублей, позже эта сумма может увеличиться. При вложениях в инфраструктурные проекты доля средств ФНБ не может превышать 20% всех привлеченных средств.
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Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Политика
В Кремле назвали оценочными высказывания Володина по Украине
В Кремле назвали оценочным высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения в этой стране малых народов, напомнив, что внешнюю политику в РФ определяет президент.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил ребенка, пока его мать была в больнице
В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки.
Экономика
Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»
Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Политика
Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Происшествия
В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин поведал, как пользовался Ксенией Бородиной
Один общий знакомый рассказал Ксении, как он в свое время помог Михаилу. Бородина возразила, что помог он ее бывшему возлюбленному зря.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Происшествия
В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля
Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Армия и оружие
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Армия и оружие
Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ
Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ).
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Политика
В коммюнике саммита НАТО будет заявление по России, сообщил источник
В итоговом коммюнике саммита НАТО в Лондоне будет заявление и по России, в рамках ранее принятой политической линии "устрашение и диалог", заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17.
Хоккей
Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ
Завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 12 первых игроков-участников Матча звезд КХЛ.
Спорт
Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших соперниц из России
Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Карин Эрссон посмеялась над тем, что ряд российских спортсменок пропустит сезон-2019/2020 из-за беременности.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Политика
В Донбассе решили законодательно отказаться от украинского языка
Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, в которой говорится, что статус государственного языка носят русский и украинский языки.
Общество
Эксперт рассказал о схемах мошенничества в «Черную пятницу»
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье выросло до 20
Автобус вез туристов из Сретенска в Читу. По данным полиции, машина перевернулась из-за лопнувшего колеса.
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова «сказочно» отпраздновала день рождения
День рождения дочери Филиппа Киркорова прошел в стиле волшебной сказки «Аладдин» в ресторане «Шале Березка», о чем сообщил певец на своей странице в Instagram.
Гаджеты
Первые смартфоны Samsung получили новый Android 10. Список моделей
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e получили возможность обновить свои устройства до новейшей версии Android 10.