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Правительство определит минимальную стоимость подключения газа внутри участка

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Ответственным за доведение газа до границ участков будет единый оператор, напомнил Новак. Граждане, проживающие в газифицированных районах, и жалеющие подключить свой дом к газу, должны будут обратиться с заявкой в газораспределительную организацию или МФЦ.В источнике
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Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой, не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года.РИА Новости

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