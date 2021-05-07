Ответственным за доведение газа до границ участков будет единый оператор, напомнил Новак. Граждане, проживающие в газифицированных районах, и жалеющие подключить свой дом к газу, должны будут обратиться с заявкой в газораспределительную организацию или МФЦ.

Александр Новак российский политик Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой, не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года. РИА Новости