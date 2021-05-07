Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Правительство определит минимальную стоимость подключения газа внутри участка

Ответственным за доведение газа до границ участков будет единый оператор, напомнил Новак. Граждане, проживающие в газифицированных районах, и жалеющие подключить свой дом к газу, должны будут обратиться с заявкой в газораспределительную организацию или МФЦ.В источнике
Известия
Экономика сегодня
Lenta.ru
ФАН
РБК
Газета.Ru
ПРАЙМ
Neftegaz.ru
РИА Новости
Konkurent.ru
Аргументы и Факты
Московский Комсомолец
Новый Калининград.Ru
Радио Маяк
Александр Новакроссийский политик
Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой, не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года.РИА Новости

Подробнее о событии

Названы сроки бесплатной подводки газа к частным домам россиян

Lenta.ruвчера в 15:32

Новак рассказал о сроках ускоренной газификации в России

Газета.Ruвчера в 14:05

Правительством утверждён план мероприятий по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации

Глас Народавчера в 10:04

Стоимость подключения газа внутри участков определят в правительстве

ФАНвчера в 13:52

В кабмине собираются согласовать минимальную цену подключения газа внутри участка

Говорит Москвавчера в 11:50

Правительство определит минимальную стоимость подключения газа внутри участка

ТАССвчера в 10:40

Новак рассказал, когда в России завершат ускоренную догазификацию

РИА Новостивчера в 12:57
Интересное

Рост капитализации Русалу даст мировой спрос на алюминий

Спрос на алюминий вырос В ходе торгов 7 мая на Московской бирже акции одного из крупнейшего в мире производителя алюминия компании "Русал" поднялись на 4,82% до абсолютного исторического максимума 56,5 рублей.
Экономика сегоднявчера в 14:07