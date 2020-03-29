Президент Владимир Путин поручил правительству определить перечень офшоров, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.

Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды

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Общество Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.

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