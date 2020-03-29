Коронавирус

News.ruNews.ruПравительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды

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Президент Владимир Путин поручил правительству определить перечень офшоров, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.
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Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды

РИА Новости05:19

Путин поручил составить список офшоров для взимания налога на дивиденды

Московский Комсомолец05:15

Правительство определит офшоры для взимания налога на дивиденды

News.ru05:50

Правительство определит, кто будет платить 15%-й налог на дивиденды

Красная весна06:45
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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

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Lenta.ru вчера в 08:37
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Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
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Нерабочая неделя: какие организации в Туле продолжают работать

Правительство Тульской области составило примерный перечень по работе хозяйствующих субъектов в регионе.
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
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Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
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Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
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Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
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Почти 90 миллионов рублей выделили власти на прием иностранных делегаций по случаю Дня Победы

Российские власти ожидают приезда на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне глав иностранных государств, глав правительств, руководителей международных организаций и ветеранов из других стран.
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С начала противоэпидемических мероприятий с эндемичных территорий в Волгоградскую область прибыли 2643 человека.
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
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Первые случаи коронавируса зафиксированы в Омской области

Правительство Омской области сообщило о первых случаях заболевания коронавирусом в регионе. COVID-19 подтвердился у трёх человек.
News.ru вчера в 16:10
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Спецпоезд с украинцами, вывезенными из России, прибыл в Киев

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