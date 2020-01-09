с чего всё началось

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.

Политика Шнуров матом ответил на сообщение о его участии в выборах в Госдуму Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров ответил матерным стихотворением на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.

Происшествия В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.

Космос Астрономы обнаружили необычное поведение пульсара Используя телескоп Molonglo Observatory Synthesis Telescope (MOST), астрономы обнаружили глитч радиопульсара PSR J0908−4913.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Шоу-бизнес Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным Лена Миро назвала Пелагею «просчитанной и подлой дрянью». Ранее у певицы был еще один брак, который так же закончился разводом.

Политика Профессор ВШЭ приравнял Советский Союз к Третьему рейху По мнению Сосновского, Гусейнов сделал подарок всем тем, «кто видит Третий рейх и Россию (СССР) в одной упряжке» и ему впору возглавить пятую колонну.