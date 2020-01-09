Экономика
КоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы
Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
Читать в источнике
Оценить1511
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии
Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства.
Игры
Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam
Политика
Вице-премьер назвал ахиллесову пяту космической отрасли России
Ахиллесовой пятой российской космической отрасли является ее рентабельность.
Шоу-бизнес
Михалкова после переезда в Москву кардинально сменила имидж
Новый имидж звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой не понравился её поклонникам.
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Здоровье
Ученые-онкологи рассказали важные признаки развивающегося рака
Важные признаки развивающегося рака назвали известные онкологи в России.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Спорт
МОК намеревается пересмотреть дела оправданных спортсменов из России
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен инициировать пересмотр дел российских спортсменов, которые были оправданы ранее Спортивным арбитражным судом.
Гаджеты
Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление
На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
Гаджеты
Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте
Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.
Хоккей
«Тампа» обыграла «Филадельфию», Василевский сыграл на ноль
Армия и оружие
Один из главарей «Талибан» уничтожен в Афганистане
Один из лидеров радикальной организации "Талибан" (запрещена в России) уничтожен в ходе рейда боевых самолетов ВВС Афганистана на севере страны.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Политика
Правительственная делегация Сирии проведет переговоры в Тегеране
Высокопоставленная правительственная делегация Сирии в воскресенье начинает визит в Тегеран, где обсудит двусторонние отношения и события в регионе, в том числе убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила проправительственная газета al-Watan со ссылкой на дипломатические источники.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Общество
Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России
Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.