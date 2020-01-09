с чего всё началось

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.

Политика Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Гаджеты Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.

Гаджеты Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.