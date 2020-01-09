Экономика
ВедомостиПравительство опубликовало план приватизации до 2022 года
Правительство одобрило план приватизации на заседании 25 декабря. В программу вошли 293 предприятия, среди которых семь крупных активов: «Совкомфлот», ВТБ, Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт».
Читать в источнике
Оценить1519
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке
URA.Ru10 января в 07:26
Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Футбол
Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Футбол
Хави может возглавить «Барселону»
Армия и оружие
CNN: военные США на территории Ирака были предупреждены об ударе Ирана
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Кино
«Лучшие» среди худших: названы номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов. Получателей «ягод» назовут 8 февраля - за день до «Оскара».
Общество
Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Политика
Путин обсудил ситуацию в Ливии с Макроном и Конте
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Автоспорт
Каргинов стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 7-го этапа ралли-рейда «Дакар-2020».
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Происшествия
Умер раненый в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Политика
Сурков приехал в Абхазию помочь в урегулировании кризиса
Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Сухум, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса в Абхазии.
Футбол
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: команды объявили стартовые составы
Космос
Ученые научились прогнозировать погоду лазером спутника
Стало известно, что информацию с европейского спутника Aelous начали применять для прогнозирования погоды, что позволит сделать краткосрочные прогнозы более точными.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Политика
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
Общество
В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет»
Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Политика
Опрос показал недовольство американцев политикой Трампа по Ирану
Более половины граждан США заявили, что не поддерживают политику президента своей страны Дональда Трампа в отношении Ирана.
Фигурное катание
Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх
Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.