с чего всё началось

Правительство одобрило план приватизации на заседании 25 декабря. В программу вошли 293 предприятия, среди которых семь крупных активов: «Совкомфлот», ВТБ, Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт».

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

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