Экономика
ВедомостиПравительство опубликовало план приватизации до 2022 года
Правительство одобрило план приватизации на заседании 25 декабря. В программу вошли 293 предприятия, среди которых семь крупных активов: «Совкомфлот», ВТБ, Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт».
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке
URA.Ru10 января в 07:26
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