с чего всё началось

Правительство одобрило план приватизации на заседании 25 декабря. В программу вошли 293 предприятия, среди которых семь крупных активов: «Совкомфлот», ВТБ, Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт».

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

Происшествия Умер раненый в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

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Шоу-бизнес Пелагея впервые прокомментировала развод с Иваном Телегиным Лена Миро назвала Пелагею «просчитанной и подлой дрянью». Ранее у певицы был еще один брак, который так же закончился разводом.

Экономика В России подорожает черный хлеб Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона Женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном жилом доме в городе Узловая Тульской области, при взрыве повреждено остекление квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

Происшествия В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.

Политика Джонсон и Меркель осудили задержание посла Британии в Тегеране Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание в Иране британского посла Роберта Макэра, сообщила канцелярия правительства Соединенного Королевства.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Общество В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет» Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.