Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство опубликовало план приватизации до 2022 года

Правительство одобрило план приватизации на заседании 25 декабря. В программу вошли 293 предприятия, среди которых семь крупных активов: «Совкомфлот», ВТБ, Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт».
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости09 января в 02:16

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Deita.ru03:16

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБК09 января в 03:02

Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

RT на русском09 января в 11:41

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Парламентская газета09 января в 08:39

Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке

URA.Ru10 января в 07:26

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости09 января в 02:16

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС09 января в 01:14
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