Экономика
REGNUMАэропорт «Элиста» планируют продать
Аэропорт «Элиста» включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
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Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
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Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
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Хави возглавит «Барселону» после 17 января, пишут СМИ
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль в пятницу в Дохе встретились с Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.
Происшествия
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Армия и оружие
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
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Президент подчеркнул, что в рамках диалога с канцлером Германии тщательно обсуждалась ситуация на Донбассе.
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Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Происшествия
В США 11 человек погибли из-за бушующих торнадо
На территории южных и центральных штатов США из-за бушующих в последние несколько дней штормов и торнадо погибло по меньшей мере 11 человек.