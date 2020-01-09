Экономика

REGNUMREGNUMАэропорт «Элиста» планируют продать

Аэропорт «Элиста» включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
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