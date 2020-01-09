с чего всё началось

Аэропорт «Элиста» включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Политика ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.

Экономика В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

Армия и оружие В Пентагоне призвали не допустить отставания от Китая и России Соединённые Штаты не могут допустить отставания в военной сфере от Китая и России, заявил генерал ВВС США Джон Хайтен в интервью, опубликованном на сайте министерства обороны США.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Общество Погода в Петербурге может обновить суточный температурный рекорд Сегодня Северная столица окажется в теплом секторе циклона, благодаря чему высока вероятность установления нового суточного рекорда максимальной температуры, который составляет плюс 5,1 градус, и был установлен в 2009 году.

Политика Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Футбол Хави возглавит «Барселону» после 17 января, пишут СМИ Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль в пятницу в Дохе встретились с Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.