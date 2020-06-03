Экономика

РБКРБКПравительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

План рассчитан на срок до декабря 2021 года. Подробнее о мерах по либерализации валютного контроля и поддержки экспорта читайте в материале РБК ПРО.
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с чего всё началось

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК01:00

Подробнее о событии

В России пойдут на уступки добытчикам валюты

Lenta.ru11:51

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Говорит Москва01:35

Россия ослабит валютный контроль

Sibnet Новости04:04

От Минфина с любовью? Банкам выдали триллиарды долларов и убрали контроль - Хазин

Царьград02:31

Правительство предложило ослабить валютный контроль в России

Компания02:01

Мишустин предложил либерализацию валютного контроля. Это грозит девальвацией уже осенью

Накануне.Ru06:53

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

РБК01:00
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Политика

Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания South China Morning Post сообщил, что Великобритания готова изменить визовые правила для гонконгцев, если Китай внедрит закон о нацбезопасности Гонконга.
РИА Новости вчера в 18:46
Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
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Экономика

В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
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Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

В NASA предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида 163348 (2002 NN4).
Пятый канал вчера в 00:37
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Музыка

Клип Little Big получил престижную немецкую премию

KM.ru 09:19
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Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.
ТАСС 12:13
Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 10:36
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Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
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Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
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Происшествия

В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки

Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы.
Российская газета 11:29
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Общество

В России введут новый крупный штраф для автомобилистов

В России появится новый крупный штраф для владельцев автомобилей.
БИЗНЕС Online 10:55
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Политика

Токаев: Казахстан не хочет вступать в Союзное государство

Президент Казахстана считает, что потенциал ЕАЭС можно превратить в «эффективную структуру международного масштаба».
RuNews24.ru 10:45
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Спорт

В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов

Российская газета 12:01
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Экономика

Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2019 год

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2019 год в размере 18,07 руб. на акцию, сообщила компания.
Finam.Ru 10:00
Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru 03:46
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
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Происшествия

В Оренбурге обрушилось ограждение на мосту

Оренбург, 3 июня 2020, 19:15 — REGNUM В Оренбурге во второй половине дня 3 июня произошло обрушение части ограждения на мосту через реку Сакмара.
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Политика

Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Футбол

Врач ЦСКА подтвердил, что Ахметов пропустит остаток сезона

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом сообщил врач «армейцев» Шагабутдин Керимов.
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
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Получено уникальная фотография самого глубоководного осьминога в мире. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу

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Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

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