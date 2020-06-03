Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.

с чего всё началось

План рассчитан на срок до декабря 2021 года. Подробнее о мерах по либерализации валютного контроля и поддержки экспорта читайте в материале РБК ПРО.

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