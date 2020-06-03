Экономика

РБКРБКПравительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

План рассчитан на срок до декабря 2021 года. Подробнее о мерах по либерализации валютного контроля и поддержки экспорта читайте в материале РБК ПРО.
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с чего всё началось

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБКвчера в 01:00

Подробнее о событии

На бумаге все шикарно, но рванёт: об ослаблении валютного контроля в РФ

REGNUMвчера в 05:45

В России пойдут на уступки добытчикам валюты

Lenta.ruвчера в 11:51

Мишустин предложил либерализацию валютного контроля. Это грозит девальвацией уже осенью

Накануне.Ruвчера в 06:53

"Только этого не хватало!": Желающим бежать из России предложили ещё и запастись валютой

Царьградвчера в 13:45

Правительство предложило ослабить валютный контроль в России

Компаниявчера в 02:01

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Говорит Москвавчера в 01:35

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

РБКвчера в 01:00
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
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Шоу-бизнес

Шестеро по лавкам. Как Анджелина Джоли создала большую семью

Сама женщина считала, что её дочери очень повезло быть принятой в семью Джоли и Питта.
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Неудачное ЭКО и не только: озвучены причины развода Юлиана и Анастасии

46-летний Юлиан мечтал о наследнике, а вот Анастасия забеременеть не могла. Певец настоял на ЭКО, но обе попытки оказались неудачными.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:59
10
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
97
Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
47
Общество

В России зафиксировано 8 863 случая коронавируса за сутки

За сутки в России зафиксировано 8 863 случая коронавируса, включая 2 286 в Москве, 732 в Московской области, 376 в Санкт-Петербурге, 354 в Нижегородской области, 292 Свердловской области, 253 в Ростовской области и 210 в Иркутской области.
Московский Комсомолец 02 июня в 03:46
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 1 тыс

Прежде всего, за последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: "Великолукский мясокомбинат" и Моринский психоневрологический интернат.
ТАСС вчера в 01:52
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Футбол

Лари Кингстон: «Аршавин спорил со мной и произнес слово „обезьяна“»

Спорт-Экспресс вчера в 08:30
Энергетика

Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»

Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Спорт

Летняя Олимпиада в Токио может пройти в упрощенном формате

РИА Оренбуржье 02:46
Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

REGNUM 00:42
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Здоровье

Больницу Екатеринбурга закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу №20 в Екатеринбурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции закрыли на карантин.
Московский Комсомолец Екатеринбург 01:10
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Авто

Появились рендеры преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23
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Здоровье

В Новомалыклинской больнице 17 медработников заражены коронавирусом

В Новомалыклинской районной больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции: от фельдшера заразились 17 медиков и 14 контактных лиц, сообщает "Улпресса" со ссылкой на региональный минздрав.
Ульяновск онлайн вчера в 06:31
2
Наука

В Мексике найдено самое большое и древнее сооружение цивилизации майя

Мексиканские археологи сообщили об открытии в штате Табаско на юго-востоке страны самое большое сооружение цивилизации майя.
Труд вчера в 16:34
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 02 июня в 10:07
3,4K
Футбол

Тихонов: «Романцев был диктатором»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бывшем тренере «красно-белых» Олеге Романцеве.
Евро-футбол.ру вчера в 17:56
Экономика

В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM вчера в 03:17
10
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Общество

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
63
Общество

В России за сутки умерли 169 человек от коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 831 случай заражения коронавирусом, умерли 169 человек.
Телеканал RTVI 03:36
Космос

В корабле Маска использовали российские детали

Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ

«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском 02 июня в 16:49
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Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
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Гаджеты

Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США

Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 01:08
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Космос

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю.
Evo-rus.com 03:21
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Политика

Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ

Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
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