Экономика

Реальное времяРеальное времяСечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

Совет директоров "Роснефти" утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет. Сечин владеет 0,1273% акций "Роснефти", говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Он является главным исполнительным директором компании с мая 2012 года.
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Игорь Сечин останется главой «Роснефти» еще 5 лет

Эхо Москвы07:11

Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет

РБК03:49

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс20 мая в 06:57

Сечина назначили главой «Роснефти» еще на 5 лет

URA.Ru03:02

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Коммерсантъ02:56

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС20 мая в 07:14

Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Известия03:18
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Ведомости 06:42
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Общество

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах

"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 07:16
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

Госдума установила особенности возврата денег за туры

Москва, 21 мая 2020, 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
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Происшествия

Появились подробности массового убийства под Житомиром

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Электропикап Hummer получит съемную крышу

Концерн General Motors, возрождающий бренд Hummer в виде модели электрического пикапа, который станут выпускать под маркой GMC, оснастит машину складной крышей.
Коммерсантъ вчера в 06:56
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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Происшествия

В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов

РИА Новости 06:45
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Игры

В сети появились кадры отмененного четвертого эпизода Half-Life 2

Arkane Studios, которая разрабатывала четвертый эпизод Half-Life 2, показала видеофрагмент отмененной игры.
CyberSport.ru вчера в 15:10
Общество

В Китае объяснили, как защититься от второй волны коронавируса

Ученый-инфекционист из КНР Чжан Вэньхун, комментируя опасность второй волны COVID-19, призвал помнить о различных стадиях, которые в настоящее время проходят страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Футбол

Федуна выпишут из больницы в ближайшую неделю

По данным портала LiveResult.Ru, Федуна должны выписать из больницы в течение ближайшей недели.
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Общество

Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
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Общество

В Курске прокуратура отреагировала на акцию предпринимателей

Kursk.com 06:12
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Общество

В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ

Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
РИА Новости 06:36
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Происшествия

На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
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Общество

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

На вопрос журналиста, не поступали ли распоряжения о подстригании травы маникюрными ножницами, Винаков сказал, что в отношении инициаторов видео, сотрудников пожарно-спасательной части №57, начата служебная проверка.
Известия 04:55
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Армия и оружие

Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»

РБК 06:49
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Общество

Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска

Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 21:34
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Общество

Инфекционист назвал сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

По мнению инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, начало второй волны заболеваемости коронавирусом в РФ возможно после того, как её пик пройдет в других странах.
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Общество

Опубликовано фото кораблей из «Аватара 2»: съемки возобновляются

Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии.
Российская газета 06:18
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Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
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Политика

США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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