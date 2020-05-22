Экономика
Реальное времяСечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет
Совет директоров "Роснефти" утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет. Сечин владеет 0,1273% акций "Роснефти", говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Он является главным исполнительным директором компании с мая 2012 года.
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Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Ведомости 06:42
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Госдума установила особенности возврата денег за туры
Москва, 21 мая 2020, 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
REGNUM вчера в 06:31
Авто
Электропикап Hummer получит съемную крышу
Концерн General Motors, возрождающий бренд Hummer в виде модели электрического пикапа, который станут выпускать под маркой GMC, оснастит машину складной крышей.
Коммерсантъ вчера в 06:56
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Происшествия
В Хасавюртовском районе обнаружили группу бандитов
РИА Новости 06:45
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Игры
В сети появились кадры отмененного четвертого эпизода Half-Life 2
Arkane Studios, которая разрабатывала четвертый эпизод Half-Life 2, показала видеофрагмент отмененной игры.
CyberSport.ru вчера в 15:10
Общество
В Китае объяснили, как защититься от второй волны коронавируса
Ученый-инфекционист из КНР Чжан Вэньхун, комментируя опасность второй волны COVID-19, призвал помнить о различных стадиях, которые в настоящее время проходят страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда вчера в 04:47
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Футбол
Федуна выпишут из больницы в ближайшую неделю
По данным портала LiveResult.Ru, Федуна должны выписать из больницы в течение ближайшей недели.
LiveResult.Ru 06:24
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Общество
В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ
Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
РИА Новости 06:36
Происшествия
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа-интернат", предположительно, ставших виновниками вспышки коронавируса среди воспитанников учреждения.
Российская газета 06:39
Общество
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
На вопрос журналиста, не поступали ли распоряжения о подстригании травы маникюрными ножницами, Винаков сказал, что в отношении инициаторов видео, сотрудников пожарно-спасательной части №57, начата служебная проверка.
Известия 04:55
Общество
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 21:34
Общество
Инфекционист назвал сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
По мнению инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, начало второй волны заболеваемости коронавирусом в РФ возможно после того, как её пик пройдет в других странах.
Наша версия 03:49
Общество
Опубликовано фото кораблей из «Аватара 2»: съемки возобновляются
Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии.
Российская газета 06:18
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02