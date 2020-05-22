Экономика
ИнтерфаксПравительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на пять лет.
Читать в источнике
Оценить328
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Космос
Астероид шириной более километра приблизится к Земле 21 мая
Южный Федеральный вчера в 07:29
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Общество
В Крыму еще 10 человек заболели коронавирусом
В Крыму диагностировали 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Крымская газета 03:02
Здоровье
Врачи из Углича Ярославской области записали обращение к Путину
Ярославль, 22 мая 2020, 09:43 — REGNUM Сотрудники станции скорой помощи в Угличе Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
REGNUM 02:43
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
За сутки в России выявили 8894 случая коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 326448 случаев коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости 03:38
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Дорожный «учитель» выстрелил в неугодного ему водителя в Иванове
После "бодания" на дороге противники встретились на парковке, однако к согласию им прийти не удалось, посыпались оскорбления, а напоследок дорожный "педагог" вытащил пистолет (предположительно, пневматический) и выстрелил в сторону машины своего противника.
Вести.Ru вчера в 09:13
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Экономика
«Роснефть» приписала заголовку РБК ущерб на 43 млрд рублей
Компания «Роснефть» потребовала от РБК возместить репутационный вред, нанесенный публикацией с заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"».
Adindex.ru вчера в 12:43
Общество
Челябинская область может выйти из режима ограничений
В ближайшие дни в Челябинской области могут запустить первый этап выхода из режима ограничений, введенном из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Kursk.com 01:09
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49
Наука
Создан бионический глаз, который позволит человеку видеть в темноте
Высокая чувствительность позволяет им превосходить оптический диапазон длины волн человеческого глаза.
Rusargument вчера в 04:20
Политика
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
Решение о выходе США из Договора по открытому небу вступает в силу через шесть месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Майкла Помпео.
Росбалт вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Происшествия
ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России
Репортаж французского телеканала France24 о беспорядках в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области основан на недостоверной информации и имеет целью дестабилизировать обстановку в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Известия 04:07
Энергетика
Цены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 20 мая в 10:26
Игры
Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат 19 мая в 14:34
Общество
Попова рассказала о жизни после снятия ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о жизни в России после снятия ограничений по коронавирусу.
МедиаПоток 03:27
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru вчера в 19:51
Общество
В России отменили антивирусную рассадку пассажиров в самолетах
В Роспотребнадзоре решили скорректировать рекомендации о шахматной рассадке пассажиров самолетов.
EastRussia 03:26