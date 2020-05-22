Экономика
ИнтерфаксПравительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на пять лет.
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Происшествия
В Казани по подозрению в мошенничестве задержали проректора КФУ
Расследование уголовного дела продолжается. По данным Inkazan, задержанным проректором оказался Дмитрий Пашин.
Inkazan 07:02
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасны абрикосы
Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила, что абрикосы содержат многие витамины, включая A, C, E и B1, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо и йод.
Московский Комсомолец 06:14
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Интерфакс вчера в 07:26
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Здоровье
В Липецкой области от коронавируса умер врач
В Липецкой области пятым пациентом, умершим от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией, оказался участковый терапевт Грязинской райбольницы.
Обозреватель Врн 07:58
Общество
Съемки «Аватара-2» возобновятся в Новой Зеландии на следующей неделе
Продюсер продолжения «Аватара» Джон Ландау анонсировал возобновление съемок картины.
iReactor 06:06
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к закону об образовании
Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу поправки к закону об образовании с целью укрепления воспитательной составляющей.
Политическая Экспертиза вчера в 10:05
Здоровье
Хизри Абакаров ответил критикующим главврача Дербентской ЦГБ
Читаю ваши комментарии под последними публикациями и вижу, как много негатива льется на главного врача Дербентской ЦГБ.
Лезги газет вчера в 09:00
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
Происшествия
Силовики проводят спецоперацию против боевиков в Дагестане
Коммерсантъ 07:37
Общество
Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС
Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", расположенная на Чукотке, 22 мая введена в промышленную эксплуатацию после получения положительного заключения Росприроднадзора и подтверждения Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.
ТАСС 07:51
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 135 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 22 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 135 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:00
Общество
Сеул сообщил о новом исчезновении Ким Чен Ына
В Южной Кореи заявили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь исчез из публичного пространства.
Московский Комсомолец 05:42
Религия
Православные отмечают праздник Николая Чудотворца
Слово и Дело 06:05
Общество
Беглов объяснил сохранение почти всех ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.
REGNUM 06:28
Энергетика
Цены на нефть снова пошли на спад
Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов.
ИА Новороссия 02:55
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Общество
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня 20 мая в 02:35
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Музыка
Клип группы Little Big на песню Uno собрал 100 млн просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2020, за два месяца набрал более 100 млн просмотров на YouTube.
Наш Брянск.Ru 06:47
Космос
Ученые рассказали о наступлении «солнечного минимума»
Ученые рассказали о приближении «солнечного минимума», наступающего каждые 11 лет.
Дни24 19 мая в 03:31
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28