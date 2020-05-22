Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИгоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Совет директоров «Роснефти» назначил Игоря Сечина на пост главного исполнительного директора, сообщила компания. Он будет занимать эту должность еще пять лет.
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Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Известия03:18

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС20 мая в 07:14

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Коммерсантъ02:56

Сечин остается главой «Роснефти» еще на 5 лет

ПРАЙМ03:02

Совет директоров «Роснефти» назначил Игоря Сечина главой компании еще на 5 лет

Эхо Москвы02:54

Сечина назначили главой «Роснефти» еще на 5 лет

URA.Ru03:02

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс20 мая в 06:57
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
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В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
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Внутренний валовый продукт России достигнет докризисного уровня в I полугодии 2022 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в четверг.
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Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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