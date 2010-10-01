Экономика
ИнтерфаксПравительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на пять лет.
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Политика
Порошенко наговорил с Байденом на госизмену
Публикация разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, вопреки ожиданиям, не вызвала большого резонанса в Америке.
News.ru 10:18
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о «женском обрезании»
Следственный комитет по республике Ингушетия возбудил первое в России уголовное дело по поводу процедуры «женского обрезания».
Инфо24 вчера в 13:42
Общество
На Украине переходят к «адаптивному карантину» и снимают ограничения
Киев, 20 мая 2020, 16:54 — REGNUM Правительство Украины ввело «адаптивный карантин» в стране в период с 22 мая по 22 июня.
REGNUM 09:54
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания 09:13
Армия и оружие
В Петербурге состоится военно-морской парад
Отказаться от парада Белоруссия, по словам главы страны, не могла, так как на неё смотрят глаза погибших солдат, замученных партизан, стариков, женщин и детей Хатыни.
Gazeta.SPb 11:07
Гаджеты
Проведен масштабный тест Core i9-10900K и Ryzen 9 3900X
Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
ГЛАС.RU 18 мая в 15:09
Здоровье
Китай объяснил новую вспышку коронавируса COVID-19
Китайские власти объяснил новую вспышку коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:10
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 18 мая в 07:10
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР заявила о полной боевой готовности
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела в полную боевую готовность подразделения в связи распоряжением главы ЛНР Леонида Пасечника, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 04:49
Общество
В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:08
Киберспорт
Valve запустила закрытый бета-тест Artifact 2.0
Разработчики Artifact объявили о старте закрытого бета-теста версии 2.0.
Cyber.sports.ru 18 мая в 15:36
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Энергетика
США за неделю снизили добычу еще на 100 тыс. баррелей в сутки
Суточная добыча нефти в США за период с 9 по 15 мая снизилась еще на 100 тыс. баррелей - до 11,5 млн баррелей, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАСС 11:08
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе на юго-востоке Москвы
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле авторынка на юго-востоке Москвы.
Вести.Ru 10:57
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Происшествия
В Нижнем Новгороде осудили убийцу главы военно-исторического общества
Советский райсуд Нижнего Новгорода 20 мая назначил преступнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Правда ПФО 09:54
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Наука
У переболевших простудой может быть защита от коронавируса
Никогда не болевшие COVID-19 люди уже имеют некоторый иммунитет против этого вируса, если они столкнулись с обычной простудой.
MedikForum.ru вчера в 06:56
Армия и оружие
Американцы создадут спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет
Новый День вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Космос
Робонавты будут осваивать космос на следующем этапе
LentaChel.ru 11:09
Авто
Новый Skoda Rapid появился в российских автосалонах
Авторамблер 10:04
Кино
Холли Берри сыграет в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха
Холли Берри («Джон Уик 3») сыграет одну из главных ролей в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха («Годзилла») под названием Moonfall.
Игромания.ру 09:42
Общество
Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн
Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес
Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения
Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17